Za prvih šest mjeseci osam slučajeva kju groznice kod ljudi u RS

BANJALUKA - U Republici Srpskoj u prvih šest mjeseci ove godine registrovano je osam slučajeva kju groznice kod ljudi, rekla je Srni načelnik Službe za epidemiologiju u Institutu za javno zdravstvo Srpske Nina Rodić Vukmir.

Ona je navela da se u Srpskoj svake godine registruju slučajevi kju groznice kod ljudi, a lani ih je bilo devet.

"Institut redovno razmjenjuje biltene o kretanju zoonoza sa Veterinarskim institutom Republike Srpske `Dr Vaso Butozan`, dok domovi zdravlja prilikom pojave zoonoza od značaja za mjere kontrole i suzbijanja te bolesti u populaciji životinja, usko sarađuju i redovno razmjenjuju informacije sa veterinarskim inspekcijama na nivou lokalne zajednice", rekla je Vukmirova.

Ona je pojasnila da je kju groznica akutno infektivno oboljenje iz grupe zoonoza čiji rezervoar u prirodi predstavljaju izvjesne vrste krpelja, nekada divlji glodari i domaće životinje /ovce, koze i goveda/, te da se javlja sporadično, a nekada u vidu epidemija.

"Oboljenje nastaje poslije inkubacije od dvije do tri sedmice, sa drhtavicom, glavoboljom, malaksalošću i znojenjem. Povišena temperatura traje od jednog do 14 dana, najčešće tri do šest dana", rekla je Vukmirova.

Ona je dodala da se, osim suvog kašlja, može ponekad javiti sukrvičav ispljuvak i probodi u grudima, dok se na plućima oboljelih često javljaju promjene slične primarnoj atipičnoj pneumoniji.

Prema riječima Vukmirove, kod neliječenih osoba smrtnost je ispod jedan odsto.

Ona je navela da od ove bolesti najčešće obolijevaju radnici u klaonicama, mesari, radnici u preduzećima za izradu mesnih proizvoda, farmeri, seljaci i radnici u preduzećima za preradu vune.

S obzirom da se uzročnik nalazi u tkivima životinja, Vukmirova je dodala da do infekcije dolazi i upotrebom mesa i mesnih prerađevina inficiranih životinja, kao i mlijeka i mliječnih proizvoda.

U seoskim područjima, kako navodi, oboljenje se najčešće javlja u kasnu zimu ili početkom proljeća.

