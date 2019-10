Za srpsko-ruski centar još 2,5 miliona KM

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da je Vlada RS ranije uplatila 3,5 miliona KM, a da danas uplaćuje još 2,5 miliona KM da bi bila održana dinamika priprema za izgradnju srpsko-ruskog centra sa ruskom crkvom u Banjaluci.

Dodik je poslije razgovora sa Njegovim preosveštenstvom episkopom banjalučkim Jefremom rekao da je primarna tema bila izgradnja srpsko-ruskog centra u Banjaluci.

"Bez obzira na to što izgleda da su tamo stvari konzervirane, veoma se intenzivno radi na pripremi izgradnje. Materijal mora da bude jedinstven od početka do kraja gradnje. To će ostati na upravljanje Banjalučkoj eparhiji", istakao je Dodik.

Prema njegovim riječima, na sastanku je bilo riječi i o tome obezbijediti dinamiku i za ostale projekte koje realizuju.

Dodik je naglasio da je vladika Jefrem ostavio pečat prilikom izgradnje mnogih objekata i jačanja Srpske pravoslavne crkve /SPC/ kod naroda.

"Kao čovjek koji to sve podržava, smatram da je Eparhija banjalučka pod vođstvom vladike Jefrema jedna od najuređenijih eparhija u SPC", rekao je Dodik.

On je podsjetio da se u kontinuitetu sastaje sa vladikom Jefremom da bi razmijenili informacije o stanju u društvu i Crkvi.

"Želim da izrazim zahvalnost i zadovoljstvo zbog činjenice da preosvešteni vladika i njegov tim veoma predano rade na onome što je i naš interes, a to je izgradnja crkava, vrtića i svega onoga što je važno za Srpsku. Vladika i njegovi ljudi su veoma posvećeni i važnim društvenim temama kao što su obrazovanje i mnoge druge. Razumijevanje koje postoji među nama je veoma važno da bi se razumjela kompletna situacija i položaj Srpske. Dijelimo mnoge zajedničke vrijednosti u vezi sa tim", istakao je Dodik.

Sastanak srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika sa Njegovim preosveštenstvom episkopom banjalučkim Jefremom održan je u Vladičanskom dvoru.