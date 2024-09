"Za stambeno zbrinjavanje 688 korisnika 5,1 milion KM"

Na osnovu Uredbe o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije i lista ostvarilaca prava dostavljenih iz opština i gradova Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite, tokom 2023. godine isplaćeno je po 8.000 KM, za 82 korisnika i 17 lokalnih zajednica.

Ove godine Vlada Republike Srpske za te namjene obezbijedila je 5 miliona i 100 hiljada KM.

"Ovim su obuhvaćene 24 lokalne zajednice i 688 korisnika. Bitno je naglasiti da su to one lokalne zajednice koje su do 29.8. završile te liste za stambeno zbrinjavanje, odnosno za uplatu nepovratnih novčanih sredstava. Svi su dobili rješenja i biće u najskorije vrijeme ta sredstva isplaćena", istakao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Danijel Egić.

