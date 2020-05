Za studente iz RS različita procedura za ulazak u Srbiju

BEOGRAD - Šef Predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađen Cicović rekao da su različiti uslovi i procedura za ulazak u Srbiju za one studente iz Republike Srpske koji imaju dvojno državljanstvo, koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Srbiji i za one studente koji to nemaju.

Napominjući da su fakulteti u Srbiji, poslije pauze zbog epidemije virusa korona, počeli da rade, Cicović je izjavio Srni da su se studenti iz Republike Srpske koji studiraju u Srbiji više puta javljali Predstavništvu Republike Srpske u Beogradu da saznaju kako mogu da se vrate na fakultete.

On je rkeao da je studentima iz Republike Srpske koji imaju dvojno državljanstvo, koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Srbiji za ulazak u Srbiju potreban samo negativan PCR test na koronu ne stariji od 72 časa, dobijen u relevantnoj laboratoriji u Republici Srpskoj.

S druge strane, kaže on, studenti iz Republike Srpske koji nemaju dvojno državljanstvo i nemaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Srbiji, da bi se vratili na fakultete u Srbiji, potrebno je da podnesu zahtjev Radnom tijelu Vlade Srbije za odobrenje za ulazak u Srbiju.

"U tom zahtjevu treba da napišu preko kojeg graničnog prelaza će ući u Srbiju, kojeg dana i u kojem vozilu (registarski broj) i na kojoj će adresi u Srbiji (grad, ulica i broj) stanovati, te da uz ovaj zahtjev podnesu skeniran negativan PCR test ne stariji od 72 časa dobijen u relevantnoj laboratoriji u Republici Srpskoj, kao i skeniranu potvrdu od fakulteta na kojem studiraju u Srbiji", dodao je on.

Zahtjevi za dobijanje odobrenja za ulazak u Srbiju, sa svim potrebnim podacima i dokumentima, mogu se podnijeti elektronskom poštom preko Predstavništva Republike Srpske u Srbiji na e-adresu office@predstavnistvorsbg.rs ili direktno Radnom telu Vlade Srbije na e-adresu radnotelo-COVID19@mfa.rs.

"Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji će u slučaju bilo kakvih promjena o uslovima i načinu povratka studenata iz Republike Srpske na fakultete u Srbiji u najkraćem roku na svom sajtu objaviti šta se i kako mijenja", rekao je Cicović.

Građani Republike Srpske kojima je poslodavac iz Srbije izdao dokument o radnom angažovanju i pozvao da se vrate na posao, građani koji su stanovnici pograničnog područja, a zaposleni su na teritoriji Srbije i građani iz pograničnog područja koji obavljaju poljoprivredne radove i imaju poljoprivredno zemljište na teritoriji Srbije, bliže uslove i mogućnosti ulaska u Srbiju mogu vidjeti u redakcijski prečišćenom tekstu Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću (Službeni glasnik RS 73/2020 od 13. maja 2020. godine) i na linku http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=b63a32a1-fcad-4758-9134-cf7dcff492c0®actid=430407&doctype=reg.