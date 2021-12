Za tri dana iz saobraćaja isključeno 955 pijanih vozača

BANJALUKA - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske evidentirali su u trodnevnoj akciji kontrole vozača pod dejstvom alkohola, droga ili psihoaktivnih lijekova 1.899 prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja.

U okviru akcije, realizovane od 3. do 5. decembra na putevima Srpske, zbog utvrđene nedozvoljene koncentracije alkohola u organizmu ili odbijanja alkotestiranja sankcionisano je 955 vozača.

Iz MUP-a je saopšteno da su ukupno 462 vozača sankcionisana zbog utvrđene koncentracije alkohola u organizmu od 0,31 do 0,8 promila, 326 je u krvi imalo od 0,81 do 1,5 promila, a 126 vozača je lišeno slobode i zadržano u službenim prostorijama do otrežnjenja ili oporavka.

"Od ovih 126 vozača, 109 je imalo koncentraciju alkohola u krvi višu od 1,5 promila, a 17 je odbijalo da se podvrgne testiranju", navodi se saopštenju.

U akciji je zbog utvrđenog prisustva alkohola u organizmu sankcionisan 41 "mladi vozač", odnosno vozač mlađi od 21 godine ili sa manje od tri godine vozačkog iskustva.

Policijski službenici su zbog vožnje pod dejstvom droga ili psihoaktivnih lijekova sankcionisali 35 vozača, od kojih su dva bila pozitivna, dok je 33 odbilo da se podvrgne testiranju, ističu u MUP-u.

U periodu januar-oktobar dogodilo se 8.168 saobraćajnih nezgoda, što je za 10,2 odsto u odnosu više u odnosu na isti period 2020. godine.

U saobraćajnim nezgodama poginulo je 87 lica ili dva više u odnosu na uporedni period, teže je povrijeđeno 448 lica, a lakše 2.145 lica.

Saobraćajne nezgode najčešće su uzrokovali vozači koji su upravljali motornim vozilom pod dejstvom alkohola, zatim vozači do dvije godine vozačkog staža, lica bez položenog vozačkog ispita, te vozači koji su upravljali vozilom pod dejstvom droga ili psihoaktivnih lijekova.

MUP apeluje na učesnike u saobraćaju da se odgovorno ponašaju, ne konzumiraju alkohol, drugu ili psihoaktivne lijekove da bi zaštitili svoj i život drugih učesnika u saobraćaju.