Za uništavanje municije u BiH donirano 200.000 evra

SARAJEVO - Ambasadorka Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini Christiane Hohmann i rezidentna predstavnica Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH Sezin Sinanoglu potpisale su danas u Sarajevu Ugovor o dodjeli dodatnih 200.000 evra za uništavanje nestabilnih zaliha municije u BiH, u okviru projekta UNDP-a ''EXPLODE+''.

S ovim ugovorom, ukupno izdvajanje Njemačke za uništavanje viškova municije tokom protekle četiri godine iznosi 1,3 miliona eura.

"Novac će se u ovoj godini koristiti prioritetno za uništavanje protivtenkovskih raketa. Suma koju smo donirali zvučni mnogo, ali je i problem ogroman. Još ima oko osam hiljada tona stare, opasne municije, koja se mora što prije uništiti", rekla je nakon potpisivanja Ugovora Hohmann.

Kazala je da međunarodni donatori od Ministarstva odbrane BiH očekuju blagovremeno odobrenje za uništavanja da bi problem bio riješen do početka 2020. godine.

Sinanoglu je također istakla da zaostalo oružje predstavlja opasnost po živote ljudi.

"Sretni smo da do sada nije došlo do incidenata, a nastojimo da to toga i ne dođe", navela je Sinanoglu.

Naglasila je da će kroz ''EXPLODE+'' oružje biti uništeno na način da ni okolina neće trpjeti te da se i o tom segmentu vodi računa.

"Konačni cilj je da Ministrstvo odbrane BiH na održiv način može upravljati zalihama municije, što znači ciklično rashodovanje i uništavanje stare municije, kao i uvođenje nove na koordiniran način", istakla je Sinanoglu.

U 2017. godini, sredstvima SR Njemačke podržano je uništavanje malokalibarske municije, artiljerijske municije i raketnih granata. U BiH još ima oko 15.000 tona zaliha municije, koja je većinom preko 35 godina stara, od čega je oko 8.000 tona viška u odnosu na potrebe OSBiH.

Unutar ukupnih zaliha nalazi se do 5.500 tona municije, koja je nestabilna za dalje skladištenje i koju je urgentno potrebno uništiti iz sigurnosnih razloga, prema podacima Ambasade Njemačke u BiH.

U proteklih deset godina uništeno je oko 14.600 tona municije, istovremeno su objekti za skladištenje municije i pomoćni objekti modernizovani i/ili obnovljeni, a personal OSBiH dodatno obučen za sigurno i efikasno upravljanje zalihama municije i minsk- eksplozivnih sredstava.