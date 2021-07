Za utorak najavljeni visoka temperatura i sparno vrijeme

SARAJEVO - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti suvo, pomalo sparno i veoma toplo vrijeme, uz najvišu temperaturu do 39 stepeni Celzijusovih.

Prije podne biće promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a na jugu uz više sunca, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U sjevernim krajevima ponegdje biće moguć po koji kraći pljusak, dok se prema večeri očekuje smanjenje oblačnosti.

Duvaće slab do umjeren vjetar, južnog smjera, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 16 do 21, dnevna od 31 do 36, na jugu i sjeveru lokalno i do 39 stepeni Celzijusovih.

Temperatura vazduha izmjerena u 14 časova: Bjelašnica 17, Sokolac 26, Sarajevo, Srebrenica i Zenica 28, Banjaluka i Zvornik 29, Sanski Most i Tuzla 30, Doboj 31, Bihać, Neum i Prijedor 32, Bijeljina i Trebinje 33, te Mostar 36 stepeni Celzijusovih.