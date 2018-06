Za vikend oblačno, moguća i kiša

BANJALUKA – Danas se u BiH, u jutarnjim satima i dio prijepodneva, očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, mjestimično može pasti kiše i uglavnom prohladno.

Vjetar slab do umjeren sjeverozapadnog smjera, a u Hercegovini umjerena bura. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu od 12 do 18, a najviša dnevna od 19 do 24, na jugu od 23 do 26 stepena.

Nedjelja

U jutarnjim satima prohladno i u većem dijelu zemlje pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana postepeno naoblačenje.

Prema kraju dana slaba kiša ili pljusak su mogući ponegdje u Krajini, Posavini i u centralnim djelovima. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu od 13 do 18, a najviša dnevna od 19 do 24, na jugu od 24 do 28.

Ponedjeljak

Pretežno oblačno vrijeme. Povremeno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima. Padavine, uglavnom, u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu od 14 do 19, a najviša dnevna od 18 do 24, na jugu do 27.

Prognozirane temperature za veće gradove BiH

Sarajevo + 18 ºC

Banjaluka + 19 ºC

Bijeljina + 19 ºC

Bihać + 18 ºC

Livno + 14 ºC

Mostar + 23 ºC

Zenica + 18 ºC

Trebinje + 23 ºC