Za vikend prohladno, od ponedjeljka toplije

BANJALUKA - U Republici Srpskoj za vikend će biti prohladno, suvo i promjenjivo vrijeme, a od ponedjeljka, 10. februara, temperatura vazduha će na sjeveru biti znatno iznad prosjeka, prognoza je republičkog Hidrometeorološkog zavoda.

Sutra ujutro će na dijelu sjevera i sjeveroistoku biti promjenljivo oblačno i hladno sa slabim mrazem. Na istoku pretežno oblačno, a na planinama i na visoravnima sa umjerenim do jakim mrazem. Od krajnjeg zapada, preko jugozapada do juga vedro.

Tokom dana zadržava se prohladno i suvo vrijeme, a poslije podne sunčano i vedro uz malu oblačnost u većini predjela.

Vjetar će biti slab prije podne, pretežno istočnih smjerova, tokom dana promjenljiv.

Jutarnja temperatura iznosiće od minus četiri do dva, na planinama i visoravnima oko minus devet, a najviša dnevna od tri do osam, na jugu Hercegovine do 10 stepeni Celzijusovih.

U nedjelju, 9. februara, jutro će biti pretežno vedro na istoku, a na zapadu uz umjerenu do pretežnu oblačnost koja će se širiti dalje ka istoku. Na planinama i visoravnima na istoku slab do umjeren mraz.

Tokom dana očekuje se dalje premještanje umjerene oblačnosti ka istoku uz promjenljivo vrijeme sa sunčanim periodima.

Jutarnja temperatura iznosiće od minus tri do dva, na planinama od minus osam, a najviša dnevna od sedam do 12 stepeni Celzijusovih.

U ponedjeljak, 10. februara, jutro će biti pretežno oblačno i malo toplije, a slab mraz moguć je na planinama i visoravnima.

Tokom dana biće oblačno u većini predjela, na sjeveru sa temperaturom znatno iznad prosjeka.

Uslova za slabu kišu biće od od jugozapada ka centralnim i južnim krajevima, a tokom večeri i noći i na sjeveru i sjeveroistoku Srpske.

Jutarnja temperatura iznosiće od dva do sedam, na planinama od minus četiri, a najviša dnevna od pet do 10, na sjeveru i jugu do 14 stepeni Celzijusovih.

Jutro će u utorak, 11. februara, biti pretežno do potpuno oblačno i toplije, uz uslove za slabu kišu na krajnjem sjeveru i centralnim planinskim krajevima.

Tokom dana promjenljivo, uz postepeno smanjenje oblačnosti od istoka ka zapadu uz sve duže sunčane periode, i sa temperaturom znatno iznad prosjeka za ovo doba godine, na sjeveru i do 18 stepeni Celzijusovih.

Krajem dana i tokom večeri očekuje se povećanje oblačnosti.