Za vikend snijeg i padavine

BANJALUKA/SARAJEVO - U petak i u dane vikenda u Bosni i Hercegovini vremenske prilike će biti primjerenije datumu u kalendaru.

Uz pad temperature zraka slabe padavine će na planinama biti u obliku snijega, a na sjeveru i u centralnim područjima Bosne u obliku kiše koja će postepeno preći u susnježicu i snijeg.

U Hercegovini i jugozapadu Bosne preovladavaće pretežno sunčano. Puhat će umjeren vjetar sjevernog smjera, u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni umjerena do jaka bura, koja će do kraja drugog dana vikenda oslabiti.

Minimalne temperature zraka variraće od -2°C do 3°C u Bosni, na području Hercegovine od 4°C do 9°C. Najviše dnevne između 0°C i 5°C u Bosni, do 11°C na jugu zemlje.

Stabilno i suho vrijeme uz umjerenu oblačnost prognozira se početkom sljedeće sedmice (18.decembra). U Bosni je moguća magla, naročito u kotlinama i duž riječnih tokova.

Od četvrtka, prema raspoloživim sinoptičkim materijalima očekujemo nove padavine u našoj zemlji. U Hercegovini kiša, a u Bosni većinom snijeg ili susnježica.

Stabilizacija vremenskih prilika prognozira se od 25. decembra do kraja prognoznog perioda, prenosi N1.

