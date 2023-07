Za vikend sunčano i toplo

BANJALUKA - U Republici Srpskoj će za predstojeći vikend biti pretežno sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom vazduha do 36 stepeni Celzijusovih. Jutro će sutra biti svježe, pogotovo u višim predjelima, a tokom dana pretežno sunčano i toplije.

Minimalna temperatura vazduha biće od 12 do 17, na jugu do 23, u višim predjelima od sedam, a maksimalna dnevna od 28 do 33, u višim predjelima od 22 stepena Celzijusova.

U subotu, 29. jula, biće pretežno sunčano i toplo, tokom popodneva će na zapadu doći do razvoja oblaka koji će samo ponegdje donijeti kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 15 do 21, u višim predjelima od 11, a najviša dnevna od 29 do 34, u višim predjelima od 24 stepena Celzijusova.

Drugog dana vikenda, uveče i u noći na ponedjeljak se očekuje naoblačenje sa sjeverozapada koje će donijeti kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Minimalna temperatura vazduha biće od 16 do 22, u višim predjelima od 14, a maksimalna temperatura od 31 do 36, u višim predjelima od 26 stepeni Celzijusovih.