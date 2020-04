Za vikend sunčano, u utorak slaba kiša i pad temperature

BANJALUKA - U Republici Srpskoj za vikend će biti pretežno sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost sa temperaturom i do 24 stepena Celzijusova, dok će u utorak, 14. aprila, u većini predjela padati slaba kiša uz pad temperature.

Jutro će sutra biti pretežno vedro i sunčano uz malu oblačnost na sjeveru, a tokom dana preovladavaće sunčano uz umjerenu do povećanu oblačnost, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalna temperatura vazduha biće od sedam do 12 stepeni, na planinama četiri stepena, a najviša dnevna od 16 do 21, na sjeveru i jugu lokalno do 23, a na planinama 13 stepeni Celzijusovih.

U nedjelju, 12. aprila, jutro će biti ugodno i sunčano, a tokom dana uz umjerenu oblačnost na jugu, jugozapadu i zapadu. Sunčano od centralnih predjela na istok i sjeveroistok.

Minimalna temperatura vazduha biće od sedam do 13, najviša dnevna od 17 do 22, na sjeveru lokalno do 24 stepena Celzijusova.

U ponedjeljak, 13. aprila, u toku noći oblačnost sa zapada će se proširiti i na ostale predjele, pa će jutro biti oblačno i suvo, tokom dana promjenljivo oblačno uz rjeđe sunčane intervale, dok je u centralnim krajevima i višim predjelima istoka moguća slaba kiša. Od večeri se očekuje postepeno razvedravanje.

Minimalna temperatura vazduha biće od osam do 13, a najviša dnevna od 17 do 22, na sjeveru lokalno do 24 stepena Celzijusova.

U utorak, 14. aprila, jutro će biti oblačno i pretežno suvo, a tokom dana i poslije podne sa slabom kišom u većini predjela, dok su na jugozapadu i jugu mogući kratkotrajni pljuskovi mjestimično, uz pad temperature tokom dana.

Od večeri se očekuje jenjavanje padavina i postepen prestanak, te svježije vrijeme.

Najviša dnevna temperatura vazduha biće od 11 do 16, na planinama osam stepeni Celzijusovih.