Za vikend sunce, od sredine marta novi snijeg

Sibirski polarni talas je iza nas, a proteklih dana bili smo svjedoci stabilizacije vremena u Bosni i Hercegovini i regionu.

Ipak, stabilan period bez padavina je iza nas, barem prema prognozi meteorologa Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Stabilno vrijeme će se zadržati i sutra (petak), kad se očekuje sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost. U Hercegovini - jutro pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni. Jutarnje temperature od -3 do 3, na jugu od 4 do 8, a dnevne između 8 do 16 stepeni.

Prvi dan vikenda, u subotu, očekuje se pretežno sunčano vrijeme. U večernjim satima naoblačenje, što ponegdje može donijeti slabu kišu. Jutarnje temperature od -1 do 4, na jugu od 4 do 8, a dnevne od 9 do 16, na sjeveru i sjeveroistoku do 18 stepeni.

U nedjelju prije podne očekuje se pretežno sunčano vrijeme. Poslije podne ili u večernjim satima porast naoblake praćen kišom. Vjetar umjeren do jak, zapadni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 3 do 9, na jugu do 12, a dnevne od 13 do 19 stepeni.

Prvog dana naredne sedmice, u ponedjeljak, u Hercegovini i na jugozapadu pretežno oblačno vrijeme s kišom. U ostatku zemlje umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom u jutarnjim satima i tokom prijepodneva.

Jutarnje temperature od 4 do 10, na jugu do 13, a dnevne od 8 do 16, na sjeveru i sjeveroistoku do 19 stepeni.

- Prema trenutnim sinoptičkim kartama, u našoj zemlji se naredne sedmice očekuje nestabilno vrijeme s kišom i snijegom. Kiša se prognozira početkom sedmice, a snijeg je moguć pred kraj sedmice (17. i 18. mart) u Krajini i centralnoj Bosni. Temperature vazduha biće u laganom padu a prognozirane minimalne temperature od 16. marta spuštaće se ispod 0 stepeni - prognozira meteorolog Dženan Zulum.

(Avaz)