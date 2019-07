Za vikend u BiH toplo

Tokom vikenda u BiH se očekuje sunčano vrijeme.

U subotu jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 23, a najviša dnevna od 28 do 35 stepeni Celzijusa.

U nedjelju tokom poslijepodneva i u večernjim časovima naoblačenje sa sjevera usloviće kišu, pljuskove i grmljavinu. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu od 20 do 25, a najviša dnevna od 29 do 35 stepeni.

Sarajevo + 32 ºC

Banjaluka + 33 ºC

Bijeljina + 32 ºC

Bihać + 31 ºC

Livno + 28 ºC

Mostar + 33 ºC

Zenica + 31 ºC

Trebinje + 29 ºC

Ponedjeljak

max + 35 ºC

min. +13 ºC

Utorak

max. + 34 C

min. + 14 ºC