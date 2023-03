Za vikend u Srpskoj promjenjivo - subota kišovita, nedjelja sunčana

BANJALUKA - U Republici Srpskoj se za vikend očekuje promjenljivo vrijeme, sutra sa kišom, a u nedjelju, 12. marta, će biti sunčanije uz umjerenu oblačnost, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Padavine se sutra očekuju tokom prijepodneva, uz zahlađenje koje će se brzo premještati ka jugu i istoku, a u brdsko-planinskim predjelima će uz zahlađenje preći u susnježicu i snijeg.

Padavine će se brzo premjestiti ka jugu i istoku i od sredine dana će na sjeveru i zapadu biti suvo i hladnije, a do večeri će prestati u većini predjela, uz djelimično razvedravanje.

Minimalna temperatura vazduha od jedan do pet, na jugu do devet stepeni, a maksimalna u većini predjela od šest do 11, na jugu do 15 stepeni Celzijusovih.

U nedjelju ujutru će biti hladnije i promjenljivo oblačno uz slab mraz ponegdje, na istoku oblačnije, a tokom dana sunčanije uz umjerenu oblačnost.

Minimalna temperatura vazduha od minus dva do dva, na jugu do sedam, u višim predjelima od minus šest, a maksimalna od pet do 10, na jugu do 13, u višim predjelima od jedan stepen Celzijusov.

Toplije vrijeme ponovo se očekuje od ponedjeljka, 13. marta, kada će jutro biti malo do umjereno oblačno, u višim predjelima slab mraz, a tokom da promjenljivo sa sunčanim intervalima.

Minimalna temperatura vazduha biće od minus jedan do četiri, u planinama od minus pet, a maksimalna od 11 do 16, u višim predjelima od osam stepeni Celzijusovih.