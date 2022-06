Za vikend vrućine, ponegdje prijeti grad

BANJALUKA - Za vikend će biti veoma toplo vrijeme uz maksimalnu temperaturu od 30 do 36 stepeni Celzijusovih, objavio je Republički hidrometeorološki zavod RS.

Meteorolozi najavljuju da će u višim predjelima temperatura ići i do 26 stepeni Celzijusovih.

Na sjeveru će jutro biti umjereno oblačno, a na istoku i u centralnom pojasu poslije podne može biti pojave kratkotrajnih pljuskova, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros je u većini krajeva bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Sutra se očekuje sunčano vrijeme, a poslije podne umjeren porast naoblake koji može usloviti pljuskove i grmljavinu.

U centralnim i istočnim područjima lokalno intenzivnije padavine praćene jakim udarima vjetra, ponegdje je moguća i pojava grada. Vjetar slab do umjeren, uglavnom, sjeverni i sjeverozapadni, navodi se na sajtu Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Kako se dodaje jutarnja temperatura će ići od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 36 stepeni Celzijusovih.

"U ponedjeljak prije podne biće umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a poslije podne oblačno. U Hercegovini prije podne sunčano, a poslije podne naoblačenje. Poslije podne pljuskovi i grmljavina u većem dijelu zemlje. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 23, a dnevna od 22 do 28, na jugu do 32 °C", navodi se na sajtu.

Meteorolozi u utorak najavljuju umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ali temperature će ići i do 34 stepena Celzijusa.

"Poslije podne se očekuju pljuskovi i grmljavina. U večernjim satima intenzivniji pljuskovi sa grmljavinom na sjeveru i sjeveroistoku. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 24, a dnevna od 24 do 30, na jugu do 34 °C", dodaju u prognozi.

Srijeda će, prema njihovim najavama biti nestabilna, ali temperature i dalje neće značajno padati. "U srijedu će biti pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 30 °C", navedeno je u saopštenju Federalnog hidrometeorološkog zavoda.