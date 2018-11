Za volanom i sa 5,18 promila

BANJALUKA - Zbog vožnje pod uticajem alkohola, policija je u RS za devet mjeseci ove godine iz saobraćaja isključila 10.737 vozača, a u toku je akcija pojačane kontrole saobraćaja, s akcentom upravo na kontrolu brzine i prisustva alkohola u organizmu, potvrđeno je "Nezavisnim" iz MUP-a RS,

Najpijaniji vozač bio je sa područja PU Prijedor, on je vozio sa 5,18 promila alkohola, a iza njega je vozač sa područja PU Doboj sa 3,44 promila.

Novčana kazna kreće se od 50 pa do 5.000 KM za vozača ili instruktora vožnje dok osposobljava kandidata, kod kojih se utvrdi prisustvo alkohola u krvi, a kazna zavisi od toga koliko ima promila te da li je pod uticajem alkohola izazvana saobraćajna nezgoda.

Tako je na primjer članom 234a. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH propisana novčana kazna od 400 do 1.000 KM za vozača ili instruktora vožnje dok praktično osposobljava kandidata kod kojih se utvrdi preko 1,5 promila alkohola ili ako odbiju alko-testiranje.

"Pored novčane kazne, zakon propisuje zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilom u trajanju od dva do šest mjeseci i dva kaznena boda, a ako je zbog upravljanja pod uticajem alkohola izazvana saobraćajna nezgoda, propisana novčana kazna je od 1.000 do 5.000 KM i izriče se zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od šest mjeseci", precizirali su iz MUP-a RS.

Ističu da je, prema članu 236, propisana kazna od 50 do 250 KM za vozača ili instruktora kod kojeg se utvrdi količina alkohola u krvi preko 0,3 g/kg do 0,8 g/kg, pri izazivanju nezgode kazna je od 1.000 do 5.000 KM i izriče se zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od šest mjeseci.

Novčane kazne odnose se i na bicikliste, dok se zaštitne mjere i kazneni bodovi određuju vozaču vozila.

Što se tiče pješaka, kako navode iz MUP-a, za pješake koji se kreće po kolovozu pod dejstvom alkohola više od 0,8 g/kg, propisana je kazna od 100 do 300 KM.

"Alkohol je jedan od najčešćih uzroka saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama. Utiče na smanjenje pažnje i sklonost učesnika u saobraćaju da ignoriše saobraćajne propise i time sebe i druge učesnike u saobraćaju dovodi u opasnost od saobraćajnih nezgoda", navode iz MUP-a RS.

Napominju da se trenutno na području Republike Srpske sprovodi akcija pojačane kontrole saobraćaja, s akcentom na kontrolu brzine kretanja i prisustva alkohola u organizmu.

"Apelujemo na građane da savjesno i odgovorno učestvuju u saobraćaju, da se pridržavaju zakonskih propisa i uslova na putu te da se uzdržavaju od konzumiranja alkohola prije i za vrijeme učestvovanja u saobraćaju", dodaju iz MUP-a RS.