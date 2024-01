Zabilježen pad maloljetničkog prestupništva

SARAJEVO - Prema zvaničnim podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, u 2023. godini ostvareni su do sada najbolji rezultati u smanjenju maloljetničkog prestupništva u Kantonu Sarajevo.

Nadležni ističu da je to rezultat sistemskog, multisektorskog pristupa koji primjenjuju MUP, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS. Ovaj pristup uključuje ranu i sistemsku prevenciju primijenjenu kroz sektore obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, te policije.

Prema pokazateljima, 2009. godine zabilježeno je 574 događaja sa obilježjem krivičnih djela u Kantonu Sarajevo počinjenih od strane maloljetnih osoba, broj počinilaca iznosio je 262, a broj izvršilaca recidivista bio je 99.

Podaci za 2023. godinu pokazuju da je broj događaja sa obilježjem krivičnih djela počinjenih od strane maloljetnih osoba u značajnom padu i zabilježeno ih je 53, broj izvršilaca smanjen je na 49, a broj izvršilaca recidivista na 10.

"Najbolji način prevencije protiv maloljetničkog prestupništva je da se borimo protiv kriminalnog potencijala mladih ljudi i vidimo da smo u tom poslu bili uspješni. U odnosu na 2009. godinu, u 2023. godini imamo 10 puta manje događaja s obilježjem krivičnih djela u kojima su učestvovala maloljetna lica i sve je manje maloljetnika u kriminalitetu i delinkvenciji. Za ove rezultate najviše možemo zahvaliti ranom prepoznavanju devijantnog ponašanja, i to posebno u obrazovnim ustanovama u Kantonu Sarajevo. To, s druge strane, dovodi do toga da policija ima manje posla i doprinosi boljem osjećaju sigurnosti svih građana", izjavio je ministar MUP-a Admir Katica.

