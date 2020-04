Zabrana kretanja za prvomajske praznike

BANJALUKA - Republički štab za vanredne situacije donio je odluku o zabrani kretanja za prvomajske praznike.

Boris Pašalić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objasnio je u kojim terminima će biti zabrane.

"Zabrana kretanja na teritoriji RS trajaće od petka 1. maja u 12 sati do subote, 2. maja u 5 časova. Takođe, od subote u 12 časova do nedjelje u pet časova, i od nedjelje u 12 časova do ponedjeljka 5 časova", rekao je Pašalić.

Od ove zabrane su izuzete osobe kojima poslodavac izda potvrdu o potrebi kretanja radi nesmetanog obavljanja procesa rada i osobe kojima dozvolu za kretanje izda MUP.

Takođe, za dane vikenda i dalje važi zabrana napuštanja mjesta prebivališta, od subotu u 12 sati, do nedjelje u 18.

On je rekao da će poljoprivredni proizvođači u pograničnom dijelu uz rijeku Drinu koji imaju poljoprivredno zemljište u RS od sutra moći prelaziti granicu da bi mogli obavljati radove.

"Svi proizvođači koji budu posjedovali dokaz o vlasništvu a imaju prebivalište u Srbiji moći će od sutra da prelaze, ali samo u svrhu radova", rekao je Pašalić.

Pašalić je dodao da je Vlada Srpske odlučila da isplati sve poljopivredne prozivođače koji su se prijavili na poziv za kapitalne investicije.

"U prethodnom periodu najavljivali smo značajnije kapitalne investicije. Poziv je bio otvoren od 25. februara do 25. mrta. Na javni poziv se prijavilo mnogo više proizvođača nego što smo osigurali sredstava. Mi smo osigurali 8,2 miliona KM, a prijavljeno je investicija za 14 miliona KM. Razmišljali smo kako da pristupimo ovome i donijeli odluku da isplatimo sve prispjele zahtjeve. Vlada će naći način da osigura sredstva", rekao je Pašalić. Opširnije o ovoj odluci Vlade pročitajte u saopštenju koje smo prenijeli na OVOM LINKU.