Zabrana prevoza eksplozivnih materija povodom komemoracije u Potočarima

BANJALUKA - Na dionicama regionalnih puteva Konjević Polje-Bratunac i Bratunac-Srebrenica od danas je na snazi zabrana prevoza eksplozivnih materija u drumskom saobraćaju povodom predstojeće komemoracije u Potočarima i pratećih manifestacija.

Zabrana prevoza eksplozivnih materija na snazi je od jutros u 7.00 časova i trajaće do 19.00 časova, saopšteno je iz MUP-a Srpske.

Zabrana će biti na snazi i 8. jula od 9.00 do 15.00 časova na dionici magistralnog puta Memići-Karakaj, 9. jula od 15.00 do 22.00 časa na dionici magistralnog puta na relaciji Zvornik-Vlasenica, 10. i 11. jula od 00.00 do 24.00 časa na magistralnim putevima na relacijama Zvornik-Konjević Polje-Vlasenica, Vlasenica-MEL Luke i MEL Memići-Karakaj, kao i na regionalnim putevima Konjević Polje-Bratunac, Drinjača-Bratunac, Bratunac–Srebrenica i Milići-Zeleni Jadar–Srebrenica.

Naredbu o zabrani izdao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač povodom održavanja Komemorativnog skupa u Potočarima 11. jula, a u sklopu akcija "Srebrenica 2019", "Marš mira 2019" i pratećih manifestacija.

Ministarstvo u sjedištu, policijske uprave i policijske stanice za navedene dane neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija.

Naredba je izdata i za zabranu saobraćaja za teretna vozila preko 3,5 tone ukupne mase, pa će 10. jula od 12.00 do 22.00 časa ista biti na snazi na dionicama magistralnih i regionalnih puteva - granica Republike Srpske/Federacije BiH /Luke/-Vlasenica, Vlasenica-Konjević Polje, Konjević Polje-Bratunac jedan, Bratunac jedan-Zeleni Jadar.

"Ova zabrana će biti na snazi i 11. jula od 00.00 do 20.00 časova na dionicama magistralnih i regionalnih puteva - Vlasenica-Luke, Caparde-Karakaj dva-Vlasenica, Konjević Polje-Bratunac jedan, Bratunac tri-Drinjača, Zeleni Jadar-Bratunac jedan, Milići-Zeleni Jadar", navode iz MUP-a.

Iz ove institucije pojašnjavaju da će Štab akcije "Srebrenica 2019" odrediti alternativne pravce i preusmjeriti saobraćaj pomenutih teretnih vozila na ove pravce.