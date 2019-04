Zabrana prevoza eksplozivnih materija za praznike

BANJALUKA - Na putevima u Republici Srpskoj od ponoći do ponedjeljka, 29. aprila, kao i 1. i 2. maja, na snazi će biti zabrana prevoza eksplozivnih materija, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Srpske.

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izdao je naredbu o zabrani s ciljem preduzimanja bezbjednosnih mjera u saobraćaju povodom predstojećeg vjerskog praznika Vaskrsa i Međunarodnog dana rada - 1. maja.

Iz MUP-a navode da je prevoz eksplozivnih materija u drumskom saobraćaju na području Republike Srpske, osim za prevoz pirotehničkih sredstava za izvođenje najavljenih vatrometa, zabranjen 26. aprila u ponoć do ponedjeljaka, 29. aprila do 24.00 časa, te od 1. maja od ponoći do 2. maja do 24.00 časa.

U sjedištu Ministarstva, kao i u policijskim upravama i stanicama, za ove dane neće biti izdavana odobrenja za prevoz eksplozivnih materija.