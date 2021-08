Zabrana prevoza eksplozivnih materija

BANJALUKA - Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izdao je naredbu o privremenoj zabrani prevoza eksplozivnih materija u drumskom saobraćaju, povodom posjete Njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija Doboju.

Zabrana važi od danas u 15.00 časova do sutra do 18.00 časova na relaciji od raskrsnice magistralnog puta M-I-105 i M-I-103 /Šešlije/ do Mel Vila magistralnim putem M-I-105, osim za prevoz pirotehničkih sredstava za izvođenje najavljenih vatrometa, saopšteno je iz MUP-a.

Ministarstvo u sjedištu, policijske uprave i policijske stanice, za navedene dane neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija.

Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije posjetiće danas i sutra grad Doboj povodom slave ovog grada Preobraženja Gospodnjeg, najavljeno je iz Eparhije zvorničko-tuzlanske.