Zabrane za nevakcinisane kucaju na vrata BiH

BANJALUKA, SARAJEVO - Restrikcije za građane BiH koji se nisu vakcinisali protiv virusa korona mogle bi da budu uvedene prvo u FBiH, tačnije u Kantonu Sarajevo, a struka ima podijeljena mišljenja o tome da li je ovo najbolji način da se s jedne strane nevakcinisani građani motivišu na imunizaciju, a sa druge strane da se svima pruži zaštita od kovida-19.

Naime, kako je saopšteno iz Kriznog štaba Ministarstva zdravstva FBiH, najavljeno je razmatranje mogućih restrikcija za nevakcinisane.

"Krizni štab će pratiti epidemiološku situaciju te u skladu s tim razmotriti uvođenje mjera kojima bi bio zabranjen ulazak u javne objekte bez potvrde o vakcinalnom statusu, negativnom PCR ili antigenskom testu ili potvrde o prebolovanom kovidu-19", naveli su u saopštenju Kriznog štaba Ministarstva zdravstva FBiH.

Ovo pitanje će biti razmotreno i danas na sastanku Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo sa Kriznim štabom, a kako je za "Nezavisne novine" rekao Ednan Drljević, infektolog iz Opšte bolnice "Abdulah Nakaš" Sarajevo, restrikcija je previše gruba riječ za mjere koje bi se mogle uvesti za nevakcinisane građane.

"To je preporuka, kao i svugdje u svijetu, da osobe koje rade u državnim firmama imaju mogućnost da biraju da li da se vakcinišu ili da u javne ustanove ulaze uz negativan test na kovid-19", rekao je Drljević.

Da bi uvođenje ograničenja za nevakcinisane moglo biti razmotreno i u Srpskoj, rekao je ranije Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite RS, koji je naveo da će se pratiti epidemiološka situacija i ići u pravcu da će oni koji nisu vakcinisani imati i neka ograničenja.

"U Republici Srpskoj razmišlja se o takvim mjerama kada govorim o našim obavezama van kuće. To podrazumijeva da oni koji su vakcinisani mogu da prisustvuju različitim vrstama događaja i proslava, ulaze u pojedine objekte, s obzirom na to da će rizik po njih i sve nas, ukoliko smo vakcinisani, biti mnogo manji. To je bolja opcija od zatvaranja", kazao je tada Šeranić.

Nenad Stevandić, zamjenik generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra RS i Šef tima za praćenje sprovođenja mjera Republičkog štaba za vanredne situacije, za "Nezavisne novine" rekao je da bi uvođenje restrikcija za nevakcinisane moglo da bude problematično, jer ne postoji zakon kojim se propisuje da bi se građani morali vakcinisati.

"Sa druge strane, ako se ne uvedu ograničenja, bićete krivi za novi talas pandemije", rekao je Stevandić. Prema njegovom mišljenju, i dalje su najvažnije opšte mjere i da se pridržavamo tih mjera.

"Ako bismo se svi pridržavali mjera, i vakcinisani i nevakcinisani, to bi i dalje trebalo da bude prioritet", kazao je Stevandić. Istakao je da se vakcinisanje može nametnuti onima koji imaju profesionalnu obavezu komunikacije sa velikim brojem ljudi.

"To su doktori i drugi medicinski radnici, konobari, vozači, poštari, šalterski radnici, radnici u tržnim centrima, kao i oni u fabrikama. To bi se, preko poslovnih odnosa unutar preduzeća, moglo na manje rigidan način nametnuti", naveo je Stevandić.

Dodao je da je veoma bitna i medijska kampanja kojom se promoviše vakcinacija.

"Naš narod se teško pokreće, ali kada se pokrene, hoće da učini pravu stvar", rekao je Stevandić, ističući da bi fokus medijima trebalo da bude to da će oni koji nisu vakcinisani češće obolijevati te da će kod takvih pacijenata i klinička slika biti dosta teža.

Počela vakcinacija djece u zvorničkoj regiji

Prvo dijete starije od 12 godina vakcinisano je juče protiv virusa korona u Regionalnom centru Instituta za javno zdravstvo RS u Zvorniku.

Kako su saopštili u Institutu za javno zdravstvo RS, među prvima u zvorničkoj regiji vakcinisan je dječak od 15 godina.

"Svi roditelji koji to žele, mogu da dovedu svoju djecu stariju od 12 godina na vakcinaciju protiv kovida. Vakcinaciju mogu obaviti u pripadajućim domovima zdravlja, odnosno vakcinalnim centrima/punktovima ili u regionalnim centrima Instituta", naveli su u Institutu. Dodali su da je fajzer vakcina protiv kovida odobrena za upotrebu kod djece starije od 12 godina.

"Prije vakcinacije neophodno je da nadležni doktor utvrdi da ne postoje kontraindikacije, niti privremene, niti trajne. Zahtjev za vakcinaciju za maloljetnu djecu potpisuje roditelj/staratelj", kazali su u Institutu.

Ovo nije prvi slučaj u Republici Srpskoj da je dijete starije od 12 godina primilo vakcinu protiv virusa korona, jer su zainteresovani roditelji i ranije dovodili djecu na vakcinaciju.