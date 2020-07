Zabranjen lov rakova i brojnih vrsta ribe

BANJALUKA - U Srpskoj nije dozvoljen lov riječnog, barskog niti potočnog raka, a zabrana se odnosi i na brojne vrste ribe.

Na spisku riba koje se ne smiju loviti našle su se kečiga, karaš, pastruga i mnoge druge.

Sve to je navedeno u Pravilniku o načinu obavljanja ribolova, lovostaju, alatima, opremi i sredstvima za ribolov, koji je već usvojen.

Ovaj pravilnik donosi i niz drugih pravila. Recimo, potočna pastrmka se ne smije loviti od 1. oktobra do 1. marta. U lov na soma ne smije se ići od 1. maja do 15. juna. Ako ste ribolovac, na šarana i na klena zaboravite od 15. aprila do 31. maja.

Nije dozvoljen ribolov mladice, potočne pastrmke, neretvanske mekousne pastrmke i lipljena od 21 sat do tri jutru u periodu ljetnog računanja vremena, te od 18 časova do pet ujutru tokom zimskog računanja vremena.

Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS kažu da je bilo evidentno da su u proteklom periodu ulovljene neznatne količine ili uopšte nisu ulovljene pojedine vrste ribe, što je bio razlog za donošenje novog propisa u cilju zaštite i očuvanja ugroženih vrsta riba i drugih vodenih organizama.

"Prilikom izrade pravilnika izvršene su konsultacije sa resorom za ekologiju u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju sa ciljem usklađivanja zabrane lova pojedinih vodenih organizama sa Uredbom o strogo zaštićenim i zaštićenim divljim vrstama koju je Vlada usvojila 26. februara 2020. godine", rekli su za "Nezavisne novine" iz resornog ministarstva.

Osim toga, kako su dodali, u obzir su uzeti i propisi EU, međunarodne konvencije te propisi zemalja u okruženju koji se odnose na zaštitu pojedinih vrsta riba i drugih vodenih organizama.

Milovan Živković, predsjednik Sportskog ribolovnog saveza Republike Srpske, rekao je za "Nezavisne" da su u izradi ovog pravilnika učestvovali i struka i nauka.

"Tačno je da je zabranjen lov velikog broja vrsta ribe. Za neke od njih je ocijenjeno da su ugrožene. Neka od pravila su preuzeta iz okruženja, neka iz Evrope", naveo je Živković.

Prema njegovim riječima, ovim pravilnikom riješeno je mnogo stvari, mada ima i onih s kojima ribolovci nisu zadovoljni.

Na pitanje koliko će građanima biti teško da shvate da neke vrste vodenih vrsta više ne smiju da love, on napominje da se pravila moraju poštivati.

"Zabrana je zabrana. Ako je već nešto propisano, mi nemamo tu šta da činimo. Takvo je slovo zakona i moraćemo da ga primjenjujemo", rekao je Živković za "Nezavisne".