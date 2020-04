Zabranu i ograničenje kretanja prekršile 24 osobe

BANJALUKA - U Republici Srpskoj 24 građanina u protekla 24 časa nije poštovalo zaključak Republičkog štaba za vanredne situacije o ograničenju i zabrani kretanja, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske.

Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srpske zabranjuje se kretanje lica sa navršenih 65 i više godina, te kretanje svih lica na javnim površinama od 20.00 do 5.00 časova.

Od ove zabrane su izuzete osobe kojima poslodavac izda potvrdu o potrebi kretanja radi nesmetanog obavljanja procesa rada i osobe kojima dozvolu za kretanje izda MUP.

Iz MUP-a podsjećaju da je Republički štab za vanredne situacije juče donio zaključak o zabrani kretanja na teritoriji Republike Srpske, i to 1. maja od 12.00 časova do 2. maja u 5.00 časova, zatim 2. maja od 12.00 časova do 3. maja u 5.00 časova, te 3. maja od 12.00 časova do 4. maja u 5.00 časova.

Republički štab produžio je primjenu zaključka o zabrani kretanja svim licima van mjesta njihovog prebivališta/boravišta od subote u 12.00 časova do nedjelje u 18.00 časova.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske poziva građane da poštuju zaključak Republičkog štaba za vanredne situacije o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona, a kojim se propisuju vanredne mjere s ciljem prevencije širenja virusa.