Zadržavanja na granici do 30 minuta

BANJALUKA - Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH odvija bez posebnih ograničenja i zastoja, a na graničnim prelazima u BiH zadržavanja jutros nisu duža od 30 minuta.

Zbog radova na sanaciji mosta preko rijeke Une u Novom Gradu, od danas do nedjelje, 15. aprila, saobraćaj će se na graničnom prelazu Novi Grad-Dvor odvijati izmijenjenim režimom.

Danas od 8.00 do 17.00 časova vozila će biti propuštana naizmjenično jednom trakom, sutra od 10.00 do 16.00 časova saobraćaj će biti potpuno obustavljen, a u nedjelju od 8.00 do 12.00 doći će do privremene obustave, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Iz AMS skreću pažnju vozačima da su na dionicama puteva koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina mogući odroni zemlje ili kamenja na kolovoz, te izdvajaju pravce Banjaluka-Kneževo, Sarajevo-Foča i Rogatica-Višegrad, kao i Bihać-Bosanska Krupa, Konjic-Mostar, Jajce-Crna Rijeka i Bugojno-Novi Travnik.

Dolaskom ljepšeg vremena povećan je broj biciklista i motociklista na saobraćajnicama, pa je upućen apel svim učesnicima u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju saobraćajne propise.

Na dionici magistralnog puta Klašnice-Prnjavor u mjestu Hrvaćani, na ukrštanju magistralnog puta sa auto-putem u zoni vijadukta Crkvište, zbog izgradnje auto-puta obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na privremenu zaobilaznicu u neposrednoj blizini.

Na dionici magistralnog puta Klašnice jedan-Prnjavor i na dionici regionalnog puta Gornja Vijaka jedan-Gornja Vijaka dva, sekcija "Prnjavorska petlja", izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puta Banjaluka-Doboj.

Zbog sanacionih radova, saobraćaj je potpuno obustavljen za sve kategorije vozila na dionici magistralnog puta Bijeljina-Glavičice u ulicama 27. marta i Srpske vojske u Bijeljini.

Putnička vozila preusmjeravaju se na gradske ulice, a saobraćaj teretnih vozila odvija se isključivo obilaznicom.

U toku su radovi na dionici magistralnog puta Lončari-granica Republike Srpske/Brčko distrikta i granica Republike Srpske/Brčko distrikta-Donja Bukovica, zbog čega je saobraćaj preusmjeren na obilazni put sa desne strane iz prvca Brčkog.

Zbog aktiviranih klizišta jednom trakom naizmjenično se saobraća na magistralnom putu Mrkonjić Grad-Ključ u mjestu Dragoraj, dok se saobraćaj odvija usporeno na magistralnom putu Banjaluka-Jajce, na lokalitetu Srpskih Toplica.

Na regionalnom putu Karan-Novi Grad, u mjestu Rakovac, saobraćaj je potpuno obustavljen zbog aktiviranog klizišta.

Na dionici regionalnog puta Lopare /Mačkovac/-Čelić, zbog pojave klizišta u rejonu Čelića, saobraćaj se odvija naizmjeničnim propuštanjem vozila jednom trakom.

Zbog aktiviranih klizišta saobraćaj se odvija naizmjenično jednom kolovoznom trakom i na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, na dionici Ukrina-Gornja Vijaka i na putu Bratunac-Drinjača.

Jednom trakom naizmjeničnim propuštanjem vozila saobraćaj se odvija na dionici regionalnog puta Obudovac dva-Lončari.

U toku je izgradnja mosta preko rijeke Zovidolke na regionalnom putu Nevesinje-Berkovići u mjestu Zovi Do.

Saobraćaj se odvija jednosmjerno preko privremeno izgrađenog mosta u neposrednoj blizini i regulisan je privremenom signalizacijim.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-granica BiH/Crne Gore /Šćepan Polje/ zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Na regionalnom putu Površnice-Lopare saobraćaj teretnih vozila je preusmjeren na putni pravac Lopare-Priboj-Banj Brdo.

Na dionici auto-puta Sarajevo sjever-Lepenica na području FBiH zbog sanacije klizišta saobraćaj je u tunelu Igman preusmjeren iz vozne u preticajnu traku, dok je na lokalitetu Treševine usporeno saobraćanje.