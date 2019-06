Zadržavanja na graničnim prelazima do 30 minuta

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH saobraćaj se odvija bez problema, a na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Zbog sanacije klizišta, na auto-putu Gradiška-Banjaluka, izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja, pa je neophodna opreznija vožnja i poštivanje saobraćajne signalizacije.

U toku je postavljanje kamera za kontrolu brzine na auto-putu Gradiška-Banjaluka, lokalitet Mahovljanske petlje, zbog čega je izmijenjen režim odvijanja saobraćaja.

Na istom auto-putu, zbog izgradnje naplatne stanice "Čatrnja", izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja.

U toku je izgradnja i sprovođenje privremenog sistema naplate putarine na auto-putu "9. januar", Banjaluka-Doboj, na petlji Mahovljani, zbog čega je na ovom lokalitetu izmijenjen režim odvijanja saobraćaja.

Zbog deminiranja terena na deminerskom radilištu "Klakari Donji osam, 13 i 14", opština Brod dolazi do privremenih obustava saobraćaja na dionici magistralnog puta Brod-Odžak radnim danima od 8.00 do 15.00 časova, u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja saobraćaja.

Režim odvijanja saobraćaja, zbog radova, izmijenjen je na dionici magistralnog puta Banjaluka /Rebrovac/-Čelinac i na dionici Čelinac-Kotor Varoš. Saobraćaj se odvija naizmjenično jednom trakom.

Zbog oštećenja nadvožnjaka kod NIS petrol pumpe u Trnu, saobraćaj se preko nadvožnjaka odvija jednom trakom, dok teretna vozila ne saobraćaju.

Saobraćaj se na dionici magistralnog puta Krupac-Bogatići, na području opština Istočna Ilidža i Trnovo, odvija naizmjenično, jednom trakom, zbog izgradnje male hidroelektrane Krupac na rijeci Željeznici.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, Ukrina-Gornja Vijaka i Lopare /Mačkovac/-Čelić.

Saobraćaj je, zbog pokretanja klizišta, potpuno obustavljen na lokalnom putu Svodna-Brezici, opština Novi Grad.

Na lokalnom putu Gornja i Donja Piskavica, u mjestu Strike, saobraćaj se, zbog aktiviranog klizišta, odvija jednom trakom, naizmjenično.

U Banjaluci će do 2. septembra svake subote od 18.00 časova do ponedjeljka do 5.30 časova Ulica kralja Petra Prvog Karađorđevića, na dijelu od hotela "Bosna" do Ulice Marije Bursać, biti zatvorena za četvorotočkaše i pretvorena u pješačku zonu.

Zbog izgradnje Istočnog tranzita, obustavljen je saobraćaj u Krfskoj ulici, na dijelu od Ulice cara Lazara do Ulice patrijarha Arsenija Čarnojevića.

Zbog radova u tunelu Vranduk dva, na magistralnom putu Zenica-Nemila, saobraća se jednom trakom naizmjenično. Tokom dana, zbog pojačane frekvencije vozila na ovoj dionici, formiraju se duže kolone u oba smjera.

Saobraćaj je zabranjen za teretna vozila i autobuse na graničnom prelazu Brčko-Gunja, zbog bezbjednosnih razloga.