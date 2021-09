Zakon o transplantaciji nije zaživio: I pored živih donora pacijenti umiru

SARAJEVO - Mi danas imamo situaciju da i pored živih donora pacijenti umiru, tvrdi Tomislav Žuljević, predsjednik Udruženja dijaliznih i transplantiranih bolesnika FBiH.

"Dakle, vi ako imate živog donora - imate majku, oca, sestru koji žele da vam doniraju bubreg da živite dalje - pacijent je vrlo često ne dočeka, što je nezabilježeno u svijetu", kaže Žuljević.

Kako tvrdi, razlog tome je što se Zakon o transplantaciji u FBiH ne primjenjuje, jer, kako objašnjava, Ministarstvo zdravstva FBiH ne može da naredi bolnicama da urade transplantaciju.

"Pokušali smo razgovarati sa predstavnicima Ministarstva zdravstva FBiH, ali su nam rekli da oni tu ništa ne mogu učiniti jer ne mogu narediti bolnicama šta da rade", ističe Žuljević za "Nezavisne novine" i dodaje da kada je došlo do pandemije početkom 2020. bilo je logično da se transplantacije jedno vrijeme obustave te da su to iskoristile neke druge klinike iz inostranstva koje su uplele svoje prste u taj proces.

"I sad je našim liječnicima lakše reći pacijentima da idu u Hrvatsku, Tursku, Bjelorusiju i tamo urade transplantaciju jer mi ovdje ne možemo raditi zbog pandemije, što je po meni nikakav razlog. Pandemija više nije nikakav razlog da se ne rade transplantacije. To je paravan za nerad. To je žalosno", kaže on i dodaje da je u zadnjih 19 mjeseci bila samo jedna transplantacija u FBiH.

"To nas svrstava u red Etiopije i nekih zemalja koje ništa ne rade", kaže Žuljević.

"Godišnje na dijalizi u FBiH umre oko 400 osoba", tvrdi Aner Žuljević, delegat SDP-a u Domu naroda FBiH. On je na svom Facebook profilu napisao da bi se trećina njih mogla spasiti ukoliko bi se primjenjivao izmijenjeni Zakon o transplantaciji.

Kaže i da je problem što izmjene Zakona o transplantaciji nisu donijele ništa novo zbog, kako ističe, traljavosti i indolentnosti Ministarstva zdravstva FBiH, kantonalnih resornih ministarstava, ali i zdravstvenih institucija.

"Federalno ministarstvo zdravstva već mjesecima ne komunicira s javnošću u vezi s kapitalnim zakonima i njihovom implementacijom jer peru ruke od svega, objašnjavajući kako nemaju nikakve ingerencije nad menadžmentima bolnica, te im ništa ne mogu narediti. Ono što je ovdje očigledno je da su naši sugrađani još jednom prevareni u nadi koja im znači život", kaže Žuljević.

Ismet Osmanović, poslanik SDA u Predstavničkom domu FBiH, za "Nezavisne novine" ističe da je Parlament FBiH donio zakon koji je na nivou evropskih standarda i da smatra da je problem u organizaciji zdravstva i da je tamo potrebno napraviti stručnije ekipe. Po njegovom mišljenju, potrebno je promovisati mnogo više donaciju organa i da Vlada FBiH treba da radi na tome, a da organizacijski zdravstveni radnici to bolje naprave.

Ističe da Federalno ministarstvo zdravstva ne postoji i da je ono tu samo na papiru. Osmanović se pita gdje je ministar tog ministarstva jer je pandemija došla, prošla, dolazi ponovo, a ministra nema nigdje, te da on smatra da je problem u ovom ministarstvu.

Na naša pitanje šta je sa transplantacijama u Federaciji BiH, iako je zakon izmijenjen još 2017. godine, te da iz Udruženja dijaliznih bolesnika kažu da se on ne primjenjuje i da nema transplantacija, da godišnje umre 400 osoba koje se nalaze na dijalizi i šta je razlog da klinički centri ne rade, Ministarstvo zdravstva FBiH nije dalo direktan odgovor. Navode da je u vrijeme donošenja zakona Ministarstvo ukazivalo na činjenicu da samo uvođenje "pretpostavljenog pristanka" neće odmah omogućiti povećanje broja donora, a što se uostalom nije desilo ni u drugim evropskim zemljama u kojima je uveden, ali da će isti zasigurno omogućiti bolničkim koordinatorima jednostavniji i drugačiji pristup porodici potencijalnog donora.

Nažalost, kako ističu, pandemija kovida-19 je u jednom periodu paralizirala programe transplantacije širom svijeta, pa tako i u FBiH, a epidemiološke mjere uvedene s ciljem obuzdavanja pandemije ostavile su nesagledive posljedice na svakodnevni život, ekonomiju, ali jednako tako i na program transplantacije i zdravstveni sistem u cjelini.

Vlada FBiH je na sjednici 3. juna usvojila, kako dodaju, naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, koje se primjenjuju od toga dana, a kojima se između ostaloga svim zdravstvenim ustanovama na području tog entiteta nalaže obavezno pružanje svih zdravstvenih usluga za koje su registrirani.

"Sastanak s predstavnicima UKC Tuzla, KCU Sarajevo, Udruge dijaliziranih i transplantiranih bolesnika FBiH i Donorske mreže u BiH održan je 17. juna, na kojem su menadžment i voditelji transplantacijskih timova UKC Tuzla iskazali punu spremnost za sudjelovanje u programu kadaverične transplantacije te istaknuli da, s obzirom na povoljnu epidemiološku situaciju, ne postoje smetnje za ponovno pokretanje programa transplantacije bubrega od živih darivatelja, i to u najskorijem periodu, odnosno u narednih mjesec dana", zaključuju iz Ministarstva.