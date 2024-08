Zapečaćena Mamićeva trafostanica kod Mostara (VIDEO)

Građevinski kanttonalni inspektor zapečatio je ilegalnu trafostanicu na Slipčićima kod Mostara, izgrađenu u sklopu solarnih postrojenja Zdravka Mamića.

Time je, nakon one na Međinama, zapečaćena još jedna trafostanica. Na obje lokacije jedan od glavnih investitora je bjegunac od hrvatskog pravosuđa. Nakon Zvirovića i Međina, Mamić je izgradio i solarno postrojenje u Slipčićima kod Mostara, dok je u pripremi papirologija za još jednu solarku na Vionici pokraj Čitluka.

Ilegalna trafostanica izgrađena je u sklopu solarnog postrojenja investitora Plavo Sunce d.o.o. Čitluk, u vlasništvu Ive Mamić, kćerke Zdravka Mamića. Iva Mamić dobila je koncesiju za gradnju solarnog postrojenja na Slipčićima koja glasi na firmu ECCO SOLAR ENERGY d.o.o. Čitluk.

Premier Energy d.o.o. Čitluk, u vlasništvu vlasnika Premier kladionice, takođe planira graditi solarno postrojenje na tom području. Majsko Sunce d.o.o., u vlasništvu Jelene Planinić, nove životne partnerice Zdravka Mamića, planira graditi solarno postrojenje na Vionici u Opštini Čitluk. Na 161. hitnoj sjednici bivše Vlade HNK, vlade Nevenka Hercega donesena je Odluka o dodjeli koncesije za jednu od firmi Zdravka Mamića za gradnju solara na Spličićima.

Mamićeve firme dobile su koncesije za gradnju solarnih postrojenja na šumskom državnom zemljištu na području Slipčića. Pretvaranjem šumskog državnog zemljišta u građevinsko, Grad Mostar, na čelu sa Mariom Kordićem, izdao je potrebne dozvole. Ustavni sud BiH proglasio je ovakva pretvaranja državnog šumskog zemljišta neustavnim i naložio ministarstvima poljoprivrede FBIH i kanton da ponište sva takva rješenja. Federalno ministarstvo poljoprivrede danima ne odgovara na upite oko sporne pretvorbe i poduzetih koraka piše Hercegovina info.

Sponzorstva i lovačke večere

Zdravko Mamić posjećivao je i sponzorisao razne manifestacije, uključujući klupske noći i lovačke večere, u društvu lokalnih političara. Kao hrvatski “dobročinitelj”, s vrećom novca bio je dočekan kao kralj u Hercegovini, što se pokazalo kao jackpot za vladajuće.

Vodstva lovačkih društava nisu imala ništa protiv nestanka hektara lovnog područja u HNK pod solarima, iako imaju koncesiju na lovišta u trajanju od deset godina.

Tako su se na primjer na lovištu na koje Lovačko društvo Jarebica iz Mostara polaže koncesijsko pravo na period od 2015. do 2025. godine dodjeljivale koncesije za gradnju solara. Lovci su izgubili prostor, došlo je do odlaska divljači zbog uznemiravanja od strane teških mašina, te nestanka životnog prostora za životinje. Vodstvo lovačkog društva nikada se nije požalilo na to.

Fotografije s lovačke večere LD Jarebica na kojoj je sponzor bio Zdravko Mamić, pokazuje da su s njim su u društvu Maki Grle, predsjednik LD Jarebica, Nevenko Herceg, bivši premijer Vlade HNK te Donko Jović, bivši ministar poljoprivrede HNK.

Bjegunac od hrvatskog pravosuđa, nakon “kićenja” hrvatskih sudija, svu je energiju i uticaj nakon Dinama usmjerio u izgradnju solarnih postrojenja u Hercegovini.

Vlada HNK, na čelu s Nevenkom Hercegom, na 197. sjednici održanoj 30. Marta 2023. godine, utvrdila je opšti interes za izgradnju trafostanica na području Međina i Slipčića, upravo na lokacijama gdje Mamić ulaže milione u solare.

Izgradnja trafostanica u HNK

Izdavanje dozvola za gradnju trafostanica za solarna postrojenja uopšte nije u nadležnosti opština, već ovisno o kapacitetu, na nivou kanton ili federacije.

Svaki idejni projekt za fotonaponsku elektranu mora sadržavati i popis pripadajuće infrastrukture koja podržava rad elektrane, te ucrtane lokacije trafostanica, priključnih trasa i način priključenja na mrežu.

Da bi se trafostanica iz idejnog projekta bilo koje od fotonaponskih elektrana u HNK mogla izgraditi, a zatim i pustiti u rad, nužno je da ova kanton usvoji novi prostorni plan u kojem bi one bile ucrtane.

S obzirom na to da Hercegovačko-neretvanska kanton još nije usvojio prostorni plan za elektroenergetska postrojenja, mnogi investitori su se upustili u ilegalnu gradnju trafostanica. Ono što je sigurno je da dozvole za građenje istih nisu mogli dobiti ni na koji način. Isto kao što nisu mogli dobiti ni odobrenje za priključenje na mrežu od strane Elektroprenosa.

Prvi takav primjer kojeg je Hercegovina.info razotkrio su Međine, gdje je trafostanica zapečaćena, te je nakon toga investitor pečat skinuo zbog čega je osumnjičen za kazeno djelo “Skidanje ili povreda službenog pečata ili znaka” iz člana 366. KZ FBiH.

Novi primjer su Slipčići, a postavlja se logično pitanje što je s nelegalnim trafostanicama u drugim opštinama, poput Stoca i Čapljine, koje godinama slove kao nosioci zelene tranzicije, ili Neuma, u kojem je jedna takva izgrađena prije svega nekoliko dana.

Neodgovornost za ilegalne trafostanice

Vlada Denisa Lasića je 2013. godine izbrisala krivičnu odgovornost iz zakona o građenju, otvarajući širom vrata nelegalnoj gradnji u HNK. Denis je i sam, poput mnogih, izgradio vlastito imanje bez dozvola, no ovaj put kao ministar saobraćaja i veza Federacije Bosne i Hercegovine, navodi ovaj portal.

