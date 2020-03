Zaraženi virusom korona preminuo u vozilu Hitne pomoći

TRAVNIK - Muškarac (66) iz Gornjeg Vakufa/Uskoplja, koji je preminuo u vozilu Hitne pomoći, bio je pozitivan na virus korona, potvrdio je danas u Travniku direktor Zavoda za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona Sead Karakaš.

Muškarac je primljen je u službu Hitne pomoći u Gornjem Vakufu/Uskoplju, a preminuo je na putu prema bolnici u Travniku.

"Imali smo osjećaj da bi ga trebalo testirati, to smo i uradili, te smo dobili pozitivan nalaz. On nije imao epidemiološki pozitivnu anketu, nije bio u samoizolaciji, niti je imao potvrđene kontakte sa nekim ko je pozitivan na virus korona. Na nama je da istražujemo koji je to nulti slučaj od kojeg se on zarazio i koji su eventualni kontakti", rekao je Karakaš novinarima.

Karakaš je naglasio da je juče iz Srednjobosanskog kantona na testiranje u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu poslato 15 uzoraka, te da su dva bila pozitivna.

Drugi slučaj zaraze virusom korona potvrđen je u Novom Travniku, a riječ je o osobi koja je povezana sa klasterom Tuzla.