Zaštitne maske i tišina umjesto šarenih kostima, muzike i plesa

Karneval predstavlja vrijeme šala, veselja, bogatih gozbi, maskenbala, vrijeme haosa, kada ne vrijede ni pravila ni poredak. Karneval je razdoblje ovozemaljske komedije koja prethodi kosmičkoj drami i obnovi.

Da bi bilo moguće rođenje nečeg novog, nužna je smrt starog, onog čemu je vrijeme isteklo. Umiranje godine i starenje svijeta prate svečanosti koje simbolizuju povratak u prvobitno stanje, u vrijeme kada je sve postojalo tek kao mogućnost i sve je bilo moguće. Međutim, čini se da je rođenje nečeg novog u prenesenom značenju izgubilo svoju bitku sa svijetom.

Korona je ovaj put pobijedila.

U ovim danima Rio de Žaneiro ne bi spavao - treštala bi muzika, čuo bi se žamor ljudi, mnogi bi šetali u kostimima. Ples i šarenilo bi plijenili ulicama, ali slika je posve drugačija.

U Brazilu, koji je opustošila pandemija virusa korona, najpoznatiji svjetski karneval je, kao i mnoge druge stvari, morao da bude odložen.

Ista situacija je i u regionu. U proteklu nedjelju organizovan je 38. Međunarodni riječki karneval, ali prvi put online!

Prvom online Riječkom karnevalu, koji je ujedno prošle godine bio posljednji veliki karneval koji je organizovan na prostoru bivše Jugoslavije, prisustvovala je Vanja Iličić, novinarka i urednica te osoba koja već više od deset godina posjećuje karnevale u regiji, ali i u zemljama Evrope.

"Prošle godine je riječkim Korzom prodefiliralo 11.000 ljudi pod maskama, raspoređenih u 117 karnevalskih grupa iz raznih dijelova svijeta, a mislim da je suvišno i govoriti koliko je desetina hiljada ljudi bilo među onima koji su došli sve to vidjeti. Stvarno je poseban osjećaj biti dijelom te divne manifestacije. Sutradan sam još bila na karnevalu u mjestašcu Videm, kod Ptuja, u Sloveniji i to je otprilike bilo to", prijeća se Vanja vremena prije virusa korona.

Vanja Iličić na Riječkom karnevalu 2020.

Dodaje Vanja i da je tada kroz samo tri dana, zajedno s prijateljima iz Rijeke, raspotređenim u puna dva autobusa, krenula na jubilarni, 30. Strumički karneval, no nažalost, nepunih dva sata nakon polaska iz Rijeke javili su im da je otkazan.

"Desilo se ono čega smo se pribojavali. I tako je počelo. Jedan za drugim, otkazani su svi karnevali u prošloj godini. Izuzetak je Pančevo, gdje su ljetos domaćini ipak odlučili prkositi pandemiji, ali je, s obzirom na situaciju, izostao dolazak grupa iz drugih zemalja. I otkazivanja su nastavljena, a karnevalisti su jedni druge tješili kako će sva nesusretanja i negrljenja nadoknaditi naredne godine. I evo, stigla je ta naredna godina, ali je pandemija još tu", ispričala je Vanja za "Nezavisne".

Ove godine proteklog vikenda je već ujutru nabacila na lice karnevalsku šminku, na glavu stavila periku i započela online druženje umjesto druženje na riječkom Korzu.

"Iako su organizatori dali sve od sebe kako bi emitirani sadržaj u šestosatnom programu bio što zanimljiviji, pa su uz domaće svoja video-predstavljanja i poruke poslale i grupe iz više zemalja, ukupno njih 70, brojni riječki karnevalisti su se, samoinicijativno, kostimirani pojavili na Korzu u to vrijeme. Međutim, nije to to! A to je na kraju online karnevala potvrdio i riječki gradonačelnik Vojko Obersnel, rekavši kako je sve organizirano odlično, ali ipak online forma nije za karneval", prepričala je Vanja utiske s prvog online Riječkog karnevala.

Dodaje da, iako u drugačijoj formi, karnevalisti su svi zajedno zapjevali i nazdravili, te se složili da jedva čekaju da sve ovo prođe i da se sastanu na pravom karnevalu, gdje će se grliti, pjevati i plesati uživo.

"Osim toga, brojni karnevalisti iz regiona slali su jedni drugima video ili druge poruke podrške, sa jednakom željom: da sve ovo što prije ostane iza nas i da se sastanemo na nekom karnevalu.

Neki moji prijatelji, oni koji su navikli da karnevalsko, "peto godišnje doba" provode po raznim kostimiranim plesnim večerima, tužni što im to ovaj put epidemiološke mjere ne dozvoljavaju, okupljali su se subotom u malim društvima, na kućnim druženjima pod maskama. Eto odgovora na pitanje koliko nam nedostaju karnevalska dešavanja", iskrena je Vanja.

Karnevali u BiH

Dodaje da bi u neka normalna vremena u ovo vrijeme bila na godišnjem odmoru, ali u ovim okolnostima o odmoru ni ne razmišlja, već polaže nade u ljeto i Međunarodni ljetni karneval u Čapljini.

"Čapljina je, inače, dugo bila jedini predstavnik BiH u Federaciji evropskih karnevalskih gradova. Kratko se ovoj porodici bila priključila i Banjaluka. A porodici karnevalskih gradova uskoro bi trebalo da se priključi i Neum, odakle stižu najave da bi i tu mogao biti organiziran proljetni međunarodni karneval, vrlo vjerovatno već naredne godine.

Inače, tradicijski, pokladni dani su i u ovo pandemijsko vrijeme ipak organizirani u brojnim mjestima, ali uz poštivanje epidemioloških mjera", naglasila je Vanja.

Tanjug/AP

Binče, Belgija

U normalno vrijeme gradić Binče na jugu Belgije pucao bi od uzbuđenja. Ovo je doba godine kada se dovršavaju živopisni kostimi, šeširi od nojevog perja i maske. Cijeli se grad sprema za karnevalske svečanosti koje su i pod zaštitom UNESCO-a. Ali ove godine će ipak izostati.

Virus korona je zaustavio i ovaj karneval.

Berlin

Poznata njemačka karnevalska proslava u Berlinu započela je u četvrtak, ali bez uobičajenog veselja.

Povorke, ulični festivali i druga velika okupljanja otkazani su, a alkoholna pića zabranjena zbog ograničenja namijenjenih sprečavanju širenja virusa korona.