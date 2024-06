Zašto u udesima ginu suvozači

BANJALUKA - Samo u junu stradala su četiri suvozača na bh. putevima, a prema riječima stručnjaka, najčešći razlozi za pogibije u udesima su nekorištenje pojasa, s tim da vozač u tim situacijama bolje prođe, jer ispred sebe ima volan, te se drži rukama.

Inače, prema mjerenjima indikatora bezbjednosti saobraćaja Agencije za bezbjednost saobraćaja RS, vozač i suvozač otprilike podjednako koriste, odnosno ne koriste pojas.

Milija Radović, v.d. zamjenika direktora Agencije za bezbjednost saobraćaja RS, za "Nezavisne novine" kaže da u saobraćajnoj nezgodi vozač ipak prođe nešto povoljnije, jer, i da nije imao vezan pojas, on ispred sebe ima volan, drži se rukama, a ako vozilo ima vazdušni jastuk, to mu može pomoći i ublažiti povrede više nego što je to slučaj kod suvozača.

"Suvozač nema ništa ispred sebe, i u trenutku nezgode njegovo tijelo ide naprijed, udara u prednje vjetrobransko staklo te grudima u unutrašnjost kabine vozila i tada nastupaju teške tjelesne povrede. Istraživanja koja su sprovedena pokazuju da korištenje pojasa smanjuje rizik od smrtnog povređivanja za 50-60 odsto, ali naravno to zavisi od brzine kretanja", kaže Radović.

Prema njegovim riječima, još uvijek veliki broj vozača i putnika u vozilu, a pogotovo na zadnjem sjedištima, ne veže pojas.

"S tim da je na zadnjim sjedištima zanemarljivo korištenje pojasa, nekih 20 odsto. Nisu svjesni da se na zadnjem sjedištu isto tako gine, jer ako prilikom slijetanja vozila sa kolovoza dođe do ispadanja, to najčešće bude sa smrtnom posljedicom. U slučaju kad je pojas vezan, a pogotovo u novim automobilima, koji su konstruisani tako da u što većoj mjeri očuvaju kabinu vozila, kako ne bi došlo do deformacije, tada tijelo ostaje zaštićeno u kabini, a pojas ne dozvoljava udaranje i ispadanje tijela iz vozila. Tada su i povrede manje, i mnogo je veća šansa da se prođe sa lakšim tjelesnim povredama", dodaje on.

Pojašnjava da vazdušni jastuk ne može zaštititi putnika, već samo u kombinaciji s pojasom, s tim da je vazdušni jastuk samo pomoćno sredstvo.

"On vas nekad može više povrijediti ako niste vezani, jer eksplodira, ide prema vama, a i vi prema njemu, pa tada može doći do ozbiljnijih povreda, a može vas baciti lijevo-desno. Prošle godine je poginulo 109 osoba, a sigurno bi 10 života bilo spašeno da su svi koristili pojas. To su neke grupne procjene. No, to teško dolazi do ušiju ljudi i teško se mijenjaju navike kad je u pitanju korištenje pojasa", zaključuje Radović.

Inače, u četvrtak su u teškom udesu stradale sestre u Bihaću, od kojih je jedna bila na mjestu suvozača, a u junu stradao je i suvozač u udesu kod Prijedora, dok je vozač povrijeđen. Takođe, u nesreći kod Tomislavgrada je početkom juna stradao suvozač, a nekoliko dana nakon toga stradao je i policajac u Banjaluci. I u Šipovu je prije samo nekoliko dana stradao muškarac koji je sjedio pozadi.

Takođe, početkom maja je poginula trudnica kod Kotor Varoša, koja je bila suvozač u automobilu sa još jednom ženom, koja je vozila.

