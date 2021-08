Zatvorenik se vjenčao u restoranu koji je pravio s osuđenicima

DOBOJ - Šestomjesečnu vezu Hasena Omerović (24) iz Stanić Rijeke i Mario Vukičević iz Rudanke (33) odlučili su da krunišu razmjenom burmi, a s obzirom na to da je mladoženja na izdržavanju sedmogodišnje zatvorske kazne za razbojništvo, vjenčanje je obavljeno na neobičnoj lokaciji.

Naime, brak je sklopljen u restoranu privredne jedinice "Spreča" u sklopu KPZ-a, koji je mladoženja izgradio sa svojim kolegama koji takođe kaznu služe u dobojskom Kazneno-popravnom zavodu.

"Rodila se ideja da, pošto sam već tu, zamolim Upravu da mi odobre da baš tu obavimo vjenčanje. Zahvalan sam im puno na tome. Prije svega sam im zahvalan što su mi odobrili korištenje vanzavodskih pogodnosti, tokom kojih sam i upoznao mladu, za tako kratko vrijeme sam je jako zavolio i odlučio se na ovaj korak, na koji je i ona pristala", kazao je Mario te dodao da mu je ostalo još dvije godine kazne.

Mlada je blistala u srebrnoj, svjetlucavoj haljini, a neće joj, kaže, biti teško da dočeka suprugov izlazak na slobodu.

"Ja sam jako sretna, s obzirom na to da Mario već koristi vanzavodske pogodnosti nije nam toliko teško da izdržimo još ovaj kratki period dok ne izađe van. Imam i tu mogućnost da ga posjećujem, ali i dosad sam čekala, tako da kada nekoga volite nije vam teško čekati", iskrena je Hasena.

Njenoj svekrvi su potekle suze te nije bila spremna da s nama razgovara, ali je zato svekar bio hrabriji.

"Nisam očekivao ovako, ali oni su nam to priredili, tako je ispalo i morali smo se uklopiti kako njima paše. S ovim će prije završiti sve ove probleme koje je imao, a svejedno treba da se ženi, vrijeme je, po svemu", rekao je Dragan Vukičević, Marijev otac.

Ovo je bilo treće vjenčanje u KPZ-u, ali prvo van zidina objekta ove ustanove, koja se nalazi u centru grada.

Iako je prisustvo Dragana Slavuljice, pomoćnika direktora za službu obezbjeđenja, ukazivalo da nije riječ o običnom sklapanju braka, još nešto je razlikovalo ovaj svečani čin.

"Ono što je i u građanskom, to je i ovdje, klasičan čin venčanja, jedna manja zakuska, s tim što alkohola neće biti, i to je to otprilike, i broj posetilaca. Nemamo, zaista, toliko prostora da bismo ugostili sve te goste koji bi oni imali da je to na slobodi", pojasnio je Slavuljica.

Matičarka Slavica Lazarević rekla je da je i za nju ovo neobično iskustvo.

"Iskustvo je neobično, prvi put sam na ovakvom mjestu, ali mislim da je to jako lijepa stvar za mladu i mladoženju", kaže Lazarevićeva.