Zavod iz RS protiv visokih cijena vozačkih ispita

SARAJEVO, BANJALUKA - Cijenama od 1.500 do 2.000 KM za polaganje vozačkog ispita, koje bi naredne godine mogle dočekati nove kandidate, jedino se protivi Zavod za obrazovanje odraslih RS, jer je, kako kažu, ova odluka u sukobu sa Zakonom o konkurenciji u BiH.

U Zavodu za obrazovanje odraslih RS naglašavaju da visoka cijena polaganja vozačkog ispita nije garant kvaliteta obuke. S tim se slažu i budući kandidati koji bi polagali vozački ispit i koji se takođe protive enormnom poskupljenju.

"Finansijski segment u skladu s Pravilnikom o osposobljavanju kandidata za vozače određuje svaka auto-škola ponaosob, a prijedlog svog konačnog cjenovnika dostavlja nadležnom organu za obrazovanje na ovjeru u skladu s važećim zakonskim procesima", kažu iz Zavoda u pisanom odgovoru.

U Ministarstvu komunikacija i transporta BiH kažu da je Prednacrt odluke o jedinstvenim minimalnim budžetskim elementima vrijednosti nastavnog časa iz teorijskog i praktičnog dijela osposobljavanja kandidata za vozače uputilo na mišljenje nadležnim organima, entitetskim i kantonalnim ministarstvima obrazovanja i Vladi Brčko distrikta BiH.

"Svi nadležni organi za obrazovanje, izuzev Ministarstva prosvjete i kulture RS - Zavod za obrazovanje odraslih RS, podržavaju donošenje predmetne odluke", kažu u Ministarstvu komunikacija i prometa BiH.

Dodaju da je nakon mišljenja sastavljen Nacrt odluke koji je bio u postupku javnih konsultacija od 29. avgusta do 30. septembra ove godine te da je u njemu javnost dala svoje mišljenje.

"Svi učesnici javnih konsultacija pozdravili su i podržavaju donošenje predmetne odluke, te čak predlažu veće vrijednosti u odnosu na minimalne budžetske elemente vrijednosti nastavnog časa predložene odlukom", rekli su u Ministarstvu, te dodali da je Nacrt odluke upućen na mišljenje Ministarstvu finansija i trezora BiH i Kancelariji za zakonodavstvo Savjeta ministara BiH.

"Naredni korak, nakon pribavljanja mišljenja navedenih institucija je upućivanje teksta Prijedloga odluke Generalnom sekretarijatu Savjeta ministara BiH radi razmatranja i usvajanja predmetne odluke", kažu u Ministarstvu.

Pozitivno mišljenje o ovom nacrtu dalo je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, a Sakib Aljić, stručni savjetnik za saobraćaj i edukaciju pri ovom ministarstvu, kaže da je sa slobodnim formiranjem cijena krenula anarhija, te su formirane različite cijene od auto-škole do auto-škole.

"Prijedlog je da minimalna cijena bude 30,50 KM po času i s ovom cijenom bi kvalitet došao do izražaja, ali pitanje je hoće li do toga doći, jer imamo slobodno formiranje cijena. Mi možemo predlagati, ali da li će do toga doći, o tome se odlučuje na državnom nivou", rekao je Aljić.

On kaže da bi u slučaju usvajanja ove odluke ukupna svota koju bi kandidati izdvajali iznosila od 1.500 KM do 2.000 KM.

Zdravko Ivić, predsjednik Upravnog odbora Asocijacije auto-škola BiH, kaže da je inicijativa pokrenuta prevashodno da se cijene polaganja vozačkog ispita izjednače na nivou BiH i da se odredi najniža cijena.

"Predviđena je cijena od 30,50 KM za obuku vozača B kategorije. Ako bismo imali zagarantovanu cijenu, plivaće kvalitet. Cijene se formiraju slobodno pa su različite, te postoje razne malverzacije", kaže Ivić, koji je pojasnio da obuka traje 35 časova, te kada se pomnoži sa cijenom časa, taj iznos je 1.050 KM, na šta treba dodati troškove ispita, ljekarskog i slično, što je još oko 300-400 KM, pa bi kandidata vozačka dozvola sve ukupno mogla koštati oko 1.500 KM. Cijena obuke sada iznosi od 500 do 700 KM.

Ivić kaže da očekuje uskoro i odluku Savjeta ministara BiH o ovom pitanju.

Kako se očekuje, ukoliko odluku usvoji Savjet ministara, novi cjenovnik će biti na snazi od 2019. godine.