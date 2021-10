Završen projekat Od izvora do mora, prikupljeno više od pet tona otpada širom BiH

SARAJEVO - Coca-Colin projekat Od izvora do mora, nakon uspješno realizovanih akcija prikupljanja otpada u sedam lokalnih zajednica širom Bosne i Hercegovine, završen je danas u Sarajevu.

Više od 500 volontera učestvovalo je u akcijama tokom protekla dva mjeseca. Događaju kojim je i zvanično obilježen završetak projekta, prisustvovali su predstavnici institucija i organizacija koje su podržale projekat, te predstavnici medija i građani Sarajeva koji su se priključili posljednjoj akciji čišćenja.

"Drago mi da danas vidim ovoliko mladih ljudi na akciji u Sarajevu, jer ipak na kraju sve ovo što radimo, radimo zbog vas, a čistiji grad ostaje vama. Posebno se zahvaljujem našim partnerima iz Konzuma i Merkatora koji su danas sa nama. Isto tako se zahvaljujem i pozdravljam institucije koje su podržale projekat, i naravno gradonačelnicu gospođu Benjaminu Karić koju nam je drago vidjeti i sa kojom se nadamo da se ćemo imati priliku sarađivati i 2022. godine, kada planiramo da još jače i u još većem volumenu nastavimo projekat. Sretno čišćenje svima i puno hvala na dolasku", rekao je Bruno Jelić direktor Odjela za korporativne poslove i odživost, Coca-Cole HBC Adria.

Više od stotinu učesnika, srednjoškolaca ali i studenata, kao i ostalih volontera okupilo se u parku Hastahana, i uprkos hladnom sarajevskom jutru, krenulo u akciju čišćenja u četiri rute - ka željezničkoj stanici, Vilsonovom šetalištu i kroz centar prema parku kod Druge gimnazije.

"Zahvaljujem se kompaniji Coca-Cola što iznova svake godine oduševljava građane i građanke naše domovine svojim društveno – odgovornim akcijama. Hvala vam što nas podstičete da budemo bolji i odgovorniji prema svojoj okolini i nadam se da će projekat Od izvora do mora biti samo jedan u nizu projekata koje ćemo zajedno realizirati. Grad Sarajevo će vam uvijek u ovakvim projekatima davati bezrezervnu podršku, a posebno smo zahvalni što dajete priliku našim mladim ljudima da pokažu koliko zapravo oni imaju emocije, empatije ali i znanja da se trebaju posvetiti i voditi računa o ovako važnim temama. Pozvala bih i sve druge kompanije u Bosni i Hercegovini da slijede primjer kompanije Coca-Cola, da se bave temama koje pokazuju društvenu aktivnost i društvenu odgovornost. Svi mi ovdje zajedno dijelimo naše prilike, dijelimo mjesto na kojem radimo, živimo, dišemo isti zrak, a tema kojom se ovaj projekat bavi – odgovorno upravljanje otpadom je jedna od možda najvažnijih tema današnjice. Onoliko koliko se mi posvetimo važnim ekološkim pitanjima, toliko će nama naša okolina vratiti. Svima nam je u interesu da vrijedno radimo na projektima poput ovoga. Želim vam sretan i uspješan dan i zahvaljujem se svima koji su dali svoj doprinos da danas budemo ovako ponosni", rekla je Benjamina Karić, gadonačelnica Sarajeva prilikom obraćanja okupljanim volonterima i partnerima projekta Od izvora do mora.

Projekat Od izvora do mora je počeo u Hrvatskoj 2018. godine, a od ove godine se prvi put realizovao i u Bosni i Hercegovini i to u saradnji sa lokalnim NVO – Eko centar iz Višegrada i UG Ruke iz Sarajeva. Aktivnosti projekta su fokusirane na akcije čišćenja, naročito područja uz vode - rijeke i jezera od ambalažnog otpada, ali ne zanemarujući kopneni dio, kako bi podstakle građane na primjereno odlaganje i razdvajanje otpada a posebno na čuvanje vodnog bogatstva. Akcije prikupljanja otpada realizovane su u Višegradu, Foči, Rudom, Bihaću, Tomislavgradu, Tuzli i posljednja u Sarajevu.

"Iznimno zadovoljstvo predstavlja nam saradnja sa kompanijom Coca-Cola, tokom koje smo imali mogućnost da kroz projekat Od izvora do mora zajedno doprinesemo čistijoj, zdravijoj sredini u našim gradovima, ali i da zajedno koračamo prema onom našem cilju da pokrenemo i probudimo ekološku osviještenost kod naših sugrađana. Let's do it ovakve akcije čišćenja provodi već punih 10 godina i do sada smo prikupili više od 15 hiljada tona otpada. Radujemo se što ćemo ovim projekatom taj broj povećati, a otpad odložiti na pravi način. Zahvalila bih se kompaniji Coca-Cola što su poseban akcenat stavili na odvojeno prikupljanje otpada, jer nam to donosi snažnu poruku da nije sav otpad smeće nego se može i mora ponovo iskoristiti i reciklirati. Koristim priliku da se zahvalim svim učesnicima koji su danas izdvojili svoje vrijeme i pridružili nam se na ovoj akciji. Za kraj šaljemo poruku da je Svijet bez otpada moguć, a naš grad u tom svijetu je još ljepši", poručila je u ime UG Ruke / inicijative Let's do it Nejra Šehić.

Projekat Od izvora do mora u Bosni i Hercegovini realizovan je u saradnji sa lokalnim NVO – Eko centar iz Višegrada i UG Ruke iz Sarajeva a realizaciju projekta su podržali i: Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog Kantona, Javna ustanova Vode Srpske, Agencija za vodno područje Jadranskog mora, Opština Višegrad, Grad Bihać, Grad Tuzla, Općina Tomislavgrad, Opština Rudo, Opština Foča, Općina Centar Sarajevo i Grad Sarajevo.

Partneri projekta su i kompanije Ekopak i Euro Beta, koje su zadužene za organizaciju odvoza prikupljenog otpada. Pored partnerskih nevladinih organizacija i kompanija za odvojeno prikuplljanje i recikliranje otpada, partneri projekta su kompanije Konzum BiH i Mercator BiH.