Završena NetWork 12 konferencija: Premašena sva očekivanja

Tri dana vrhunskih izlaganja i inspirativnih interakcija na NetWork 12 konferenciji obogatila su digitalni pejzaž Bosne i Hercegovine a i regiona, osnažujući inovacije i veze među industrijskim liderima. U organizacij agencije Communis, konferencija je ugostila preko 1.100 učesnika, transformišući Neum u regionalno središte tehnoloških inovacija i stručnog dijaloga.

"NetWork 12 konferencija je i ove godine pomjerila granice i to u više pravaca“, izjavio je Damir Dizdarević, direktor sadržaja NetWork konferencije. „Imali smo najveći broj prijavljenih i održanih predavanja u odnosu na sve ranije godine, a biznis dan je dodatno obogaćen sadržajima i panelima koji su obrađivali teme od interesa za sve građane i kompanije u BiH. U tehničkom dijelu, centralnu pažnju privukla su predavanja o vještačkoj inteligenciji, kao i gostovanje jedne od najpoznatijih cyber-security stručnjakinja, Paule Januszkiewicz, koja je podijelila aktuelne trendove iz oblasti cyber sigurnosti.”

Dizdarević je dodao da je ovogodišnja konferencija odgovorila na pojačan interes učesnika za predavanjima o ne-tehničkim temama, značajnim za svakodnevni život. „Uveli smo i sadržaje o psihologiji, zdravlju i upravljanju projektima, koji su privukli veliku pažnju publike. Pored predavanja, druženje i povezivanje među učesnicima ostali su važan i naglašen aspekt konferencije”, istakao je.

Fokus je bio na ključnim digitalnim trendovima koji oblikuju poslovne i društvene procese, obuhvatajući sve od eCommerca, preko FinTecha do digitalizacije zdravstvenih i javnih servisa za građane. Panel diskusije i predavanja su pokrila raznolike teme, uključujući izazove u digitalnom bankarstvu i napredne tehnologije koje se koriste u svakodnevnom životu.

Značaj NetWork 12 konferencije nije samo u njenom kapacitetu da okupi stručnjake iz različitih tehnoloških i poslovnih sfera, već i u tome što stavlja Bosnu i Hercegovinu na mapu vodećih digitalnih događaja u regionu. Diskusije su pokrenule temeljite analize i predstavile konkretne korake prema digitalnoj budućnosti, čime je dodatno potvrđen status konferencije kao centralnog mjesta za razmjenu znanja i iskustava.

Predstavnici agencije Communis izrazili su zadovoljstvo uspjehom ovogodišnjeg izdanja, ističući: „Konferencija je nadmašila sva naša očekivanja, kako u pogledu kvaliteta sadržaja tako i učešća. U brojevima to izgleda ovako: preko 1.100 učesnika, 102 govornika, 90 predavanja i 365 dana našeg predanog rada. Ponosni smo što smo organizatori i domaćini događaja koji ne samo da promoviše digitalnu transformaciju, već stvara prostor za jačanje inovacija i povezivanja. Osim profesionalnog umrežavanja i stručnih predavanja, trudimo se obogatiti program i kvalitetnom zabavom, pa smo tako ove godine imali ekskluzivni koncert Zlatana Stipišića Gibonnija i uzbudljiv nastup grupe Blackberries. Pod svježim utiscima uspješnog događaja, sa zadovoljstvom najavljujemo datum NetWork 13 konferencije, planirane od 22. do 24. oktobra 2025. godine. Save The Date!“

Konferenciju su podržali platinum sponzori Aircash, Logosoft i Wiener osiguranje VIG, uz pokroviteljstvo Općine Neum, te brojni drugi sponzori, partneri i prijatelji konferencije.

