Završena izgradnja mosta u Dervišima (FOTO)

BANJALUKA - ​Na zadovoljstvo mnogobrojnih mještana, završena je izgradnja mosta preko rijeke Široke u Dervišima.

Mještane je obišao i gradonačelnik Draško Stanivuković sa saradnicima, koji je poručio kako je izgradnja ovog mosta bila jedan od prioriteta građana ovog dijela grada, te da je sada, nakon dugo vremena omogućena kvalitetnija saobraćajna komunikaciju u tom dijelu Banje Luke.

"Lijepo nedjeljno popodne da poručimo mještanima da smo radove na mostu u Dervišima završili. Jedan važan most, još jedanu nizu mostova koje smo završili – uz most u Motikama, mišinom Hanu, most u Česmi koji je preko 50 odsto završen, a sada evo i most u Dervišima koji će mnogo značiti za Banju Luku i ovaj dio grada. Prijašnji most je bio usko grlo, sa dvije trake, bez trotoara i kao takav nije bio bezbijedan. Bilo je važno da se odlučimo na ovaj korak, uložili smo preko pola miliona KM", kazao je gradonačelnik.

Poručio je kako su izgrađene i nove biciklističke staze koje su važne.

"Nema puta ni mosta koji ćemo graditi, a da nema za biciklističke staze. Važno je da idemo za trendovima, tu su alternativi sadržaji prevoza i javni prevoz koji usavršavamo. Dobićemo i električne bicikle, koji će biti važni uz električne trotinete. Čestitam mjšetanima Derviša i hvala im na ovom dočeku za tri godine mandata. Uradili smo mnogo važnog posla, aovaj most je jedan značajan poklon koji dajemo našim građanima da koriste" kazao je on.

Jedan od mještanina ovog dijela, LJubica Bojić istakla je kako želi da se zahvali gradonačelniku koji je omogućio da se ovo danas dogodi.

"Nama je današnji dan poklon za Božić i Novu godinu. Ovaj most govori više od 1000 riječi, ja zaista nemam riječi da se zahvalim gradonačelniku. Hvalašto ste omogućili normalan protok saobraćaja ovdje" kazala je ona.

Gradski menadžer Bojan Kresojević istakao je kako nema ljepšeg načina da ova godina bude okončana.

"Zaista za kraj 2023. godine, koja je za Banju Luku bila uspješna po brojnim ifrastruktrunim projektima, danas se nalazimo u Dervišima gdje imamo zadovoljstvo da otvorimo ovaj most, za mještane koji žive ovdje ali i u drugim mjesnim zajedicima. Sve ovo će doprinijeti većoj bezbijednosti, te upotpuniti sliku grada koja se desila u saobraćajnoj revoluciji, ali i u investicijama u poljednjih 15 godina. Radimo trotoar prema Zalužanima, pružne prelaze. Nakons svih izazova najveće zadovoljstvo je doći među građane" kazao je on.

Podsjećamo, izgradnjom novog mosta preko rijeke Široka povećana je bezbjednost za pješake i bicikliste, a umjesto dosadašnjeg, starog, dotrajalog i uskog mosta, sagrađen je jedan savremeni most, koji odgovara važnosti ovog puta, koji povezuje ne samo velika banjalučka naselja, nego i ona prema Laktašima.

Dodatno, novi most je raspona oko 13 metara, sa dvije saobraćajne trake i dvostranom pješačkom i biciklističkom stazom, ukupne širine oko 14 metara, odnosno kolovozna traka 3,5 metara, biciklistička staza 1,5 metara i staza za pješake širine dva metra, a vrijednost radova iznosila je oko pola miliona KM.

Realizacija ovog projekta pokrenuta je zbog lošeg stanja prethodnog mosta, same konstrukcije mosta kao i malog poprečnog profila.

Sve navedeno je bilo osnova za planiranje i izgradnju novog modernog mosta, sa svim saobraćajnim elementima koji bi pratili budući razvoj saobraćaja.

Dodatno, bivši, stari most predstavljao usko grlo na saobraćajnici Put srpskih branilaca, te se izgradnjom novog mosta dobio širi i bezbjedni most, koji će povezati već izgrađene pješačke i biciklističke koridore.

Pored navedenog završetkom izgradnje očekuje se normalizacija odvijanja saobraćaja u ovom dijelu te preraspodjela saobraćajnih tokova, te smanjivanje gužvi na brzom putu koji je preuzeo značajan broj saobraćajnog opterećenja za vrijeme trajanja izgradnje mosta.

Most u Dervišima jedan od pet mostova koje je ova gradska administracija sagradila u našem gradu.

