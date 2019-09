Završena mirna šetnja 'Dan tradicionalne porodice'

SARAJEVO - Mirna šetnja „Dan tradicionalne porodice“ završena je zaustavljanjem ispred Parlamenta Bosne i Hercegovine s porukom da je u BiH ukorijenjena tradicija očuvanja duha porodice, kao stuba društva, te da se crvena linija ne smije preći.

Ukazano je na to da je porodični moral danas ugrožen i napadnut sa svih strana, a kada nestane tog morala, porodica propada, a kada propadne porodica, i društvo je osuđeno na propast i nestanak.

- Ulaganje koje sigurno donosi profit je ulaganje u porodicu, ulaganje u odgoj i podizanje mladih generacija. Ako tu ne ostvarimo dobit, svaka druga dobit je neznatna i nebitna i bez svrhe. Jer, kakva je to dobit ako čovjek ima milione, a rasturi porodicu – naglašeno je u poruci.

Građanima koji su danas mirnom šetnjom od Vječne vatre do Trga BiH iskazali neslaganje organiziranjem sutrašnje Povorke ponosa, obratili su se pojedini učesnici današnjeg skupa, među kojima su bile javne ličnosti, a svi oni su ukazali na važnost očuvanja tradicije.

Predsjednik Saveza RVI paraplegičara FBiH, Mujo Aganović podsjetio je da su se građani BiH, Sarajlije, od 1992. do 1995. godine odlučno borili za građansku BiH, za prava čovjeka, ali da homoseksualna skupina koja će sutra javno da paradira, da to nije okvir građanskih prava, već iživljavanje nad ljudskim pravima, provokacija i na to nema niko pravo čak, kako je kazao, ni američki ambasador u BiH.

„Ambasadore, mi cijenimo prijateljske odnose Amerike i ono što činite za našu državu, to ne zaboravljamo. Ali nemojte zaboraviti ambasadore, Vi ste gost u mojoj državi, a ja sam ovdje domaćin“ kazao je Aganović.

On je poručio da grupica ljudi koja ima drugačija seksualna opredjeljenja neka ih drži u svojoj kući, a ne na ulicama Sarajeva gdje smo kupili tijela raskomadane djece i prije 20 godina, nemate na to pravo. Mi smo vrlo miroljubivi, volimo sve ljude svijeta i jednako se zalažemo za prava svakog čovjeka, rekao je Aganović.

Mirnu šetnju „Dan tradicionalne porodice“ koju je organiziralo Udruženje građana 'Svjetlo' osiguravala je policija Kantona Sarajevo te sigurnosne agencije.