Zbog Vaskrsa zabranjen prevoz eksplozivnih materija

BANJALUKA - Saobraćaj se jutros na većini putnih pravaca u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ odvija bez zastoja, a zbog Vaskrsa zabranjen je prevoz eksplozivnih materija, oružja i vojne opreme, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Zbog Vaskrsa je do sutra do ponoći na području BiH zabranjen prevoz oružja i vojne opreme, a prevoz eksplozivnih materija do ponoći 9. aprila na području Republike Srpske.

Iz AMS-a napominju da niska jutarnja temperatura pogoduje formiranju poledice u višim planinskim predjelima i preko prevoja, kao i da su na svim dionicama u usjecima i pored kamenih kosina mogući sitniji odroni na kolovoz.

Na brojnim dionicama na području FBiH učestali su odroni, posebno na putnim pravcima Sarajevo-Foča, Bihać-Bosanska Krupa, Konjic-Mostar, Donji Vakuf-Jajce-Banjaluka, Bugojno-Novi Travnik, Rogatica-Višegrad i Turbe-Karanovac.

Zbog pojave klizišta saobraćaj je obustavljen na regionalnom putu Karan-Novi Grad, u mjestu Rakovac, a na dionici regionalnog puta Lopare /Mačkovac/-Čelić u rejonu Čelića vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.

Na magistralnom putu Klašnice-Prnjavor u mjestu Hrvaćani, na ukrštanju magistralnog puta sa auto-putem u zoni vijadukta Crkvište, zbog izgradnje autoputa, obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini.

Zbog izgradnje kružne raskrsnice u Prnjavoru izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na magistralnom putu Klašnice jedan-Prnjavor-Gornja Vijaka.

Režim odvijanja saobraćaja izmijenjen je na dionici magistralnog puta Klašnice jedan-Prnjavor i na regionalnom putu Gornja Vijaka jedan-Gornja Vijaka dva zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puta Banjaluka-Doboj.

Izmjene saobraćaja i dalje su na snazi na na regionalnom putu Ukrina-Klupe zbog izgradnje vodovoda u čelinačkom naselju Šnjegotina.

Kroz grad Bijeljinu i dalje je na snazi obustava saobraćaja u ulicama Srpske vojske i 27. marta zbog radova na magistralnom putu Bijeljina-Glavičice. Putnička vozila preusmjeravaju se na gradske ulice, a saobraćaj teretnih vozila odvija se isključivo obilaznicom.

Jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Obudovac dva-Lončari.

Na regionalnom putu Nevesinje-Berkovići u mjestu Zovi Do u toku je izgradnja novog mosta preko rijeke Zovidolke, pa se saobraćaj odvija preko privremeno izgrađenog mosta u neposrednoj blizini.

Na regionalnom putu Površnice-Lopare saobraćaj teretnih vozila i dalje je preusmjeren na putni pravac Lopare-Priboj-Banj Brdo.

Zbog aktiviranih klizišta jednom saobraćajnom trakom saobraća se na magistralnom putu Mrkonjić Grad-Ključ u mjestu Dragoraj, dok se usporeno saobraća na magistralnom putu Banjaluka-Jajce na lokalitetu Srpskih Toplica.

I na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevo, te Ukrina-Gornja Vijaka i Bratunac-Drinjača zbog aktiviranih klizišta saobraća se naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Na području distrikta Brčko u toku su radovi na magistralnom putu na dioncama Lončari-Brčko jedan /granica Republike Srpske i distrikta/ i Brčko dva /granica Srpske i distrikta/ - Donja Bukovica zbog čega je saobraćaj preusmjeren na obilazni put sa desne strane iz pravca Brčkog.

Na području Banjaluke zbog izgradnje kružne raskrsnice na Rebrovcu, na magistralnom putu prema Čelincu izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja.

U Federaciji BiH na dionici auto-puta Sarajevo zapad-Lepenica zbog klizišta na Ban Brdu presumjeren je saobraćaj u tunelu Igman i na mjestu radova iz vozne u preticajnu traku.

Zbog sanacije klizišta saobraćaj je usporen na lokalitetu Treševine, na dionici auto-puta Sarajevo sjever-Sarajevo zapad.

Na magistralnom putu Drvar-Resanovci zbog urušavanja potpornog zida saobraća se jednom trakom, kao i na regionalnom putu Drvar-Martin Brod gdje je došlo do većeg odrona.

Zbog sanacije regionalnog puta Zenica-Vjetrenice na lokalitetu Mala Broda od 7.00 do 17.00 časova vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.

Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja.

Od ponedeljka izmjena saobraćaja na prelazu Novi Grad-Dvor na Uni

Na graničnom prelazu Novi Grad-Dvor na Uni od ponedjeljka, 9. aprila, na snazi će biti izmijenjen režim saobraćaja zbog radova na području Hrvatske, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

U ponedjeljak, 9. aprila, od 8.00 do 16.00 časova saobraćaj će se odvijati naizmjeničnim propuštanjem vozila, jednom trakom.

Za utorak, 10. aprila, od 9.00 do 16.00 časova predviđena je potpuna obustava saobraćaja, dok će u srijedu, 11. aprila, od 8.00 do 16.00 časova vozila saobraćati naizmjenično, jednom trakom.