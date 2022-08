Zbog alkohola iz saobraćaja isključeno 155 vozača na području Banjaluke

BANJALUKA - Policijski službenici u Banjaluci su proteklog vikenda realizovali regionalnu akciju pojačane kontrole učesnika u saobraćaju, kojom prilikom su izdali 157 prekršajnih naloga.

Iz Policijske uprave Banjaluka navode da su službenici kontrolisali 4.945 učesnika u saobraćaju kojom prilikom je izvršeno alkotestiranje za 4. 925 vozača. Zbog utvrđene nedozvoljene količine alkohola u organizmu sankcionisano je 155 vozača, koliko ih je i isključeno iz saobraćaja.

"Od ukupnog broja sankcionisanih vozača, 96 vozača je sankcionisano zbog utvrđene količine alkohola u organizmu od 0,31 do 0,80 g/kg, 38 vozača zbog utvrđene količine alkohola od 0,81 do 1,50 g/kg, a 19 vozača je zadržano lišenjem slobode u službenim prostorijama do istrežnjenja zbog utvrđene količine alkohola u organizmu preko 1,5 g/kg. ", navedeno je u saopštenju.

Takođe, zbog utvrđenog prisustva alkohola u organizmu sankcionisano pet „mladih vozača“, odnosno vozači mlađi od 21 godine starosti ili sa manje od tri godine vozačkog iskustva. Evidentirano je 10 ostalih prekršaja.

Iz Policijska uprava Banjaluka apeluju na sve učesnike u saobraćaju da poštuju zakonske odredbe, a posebno na vozače motornih vozila da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola, jer je vožnja pod uticajem alkohola opasna, te da odgovornim ponašanjem zaštite sebe i druge učesnike u saobraćaju.