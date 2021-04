Zbog biciklističke trke obustava saobraćaja u više gradova

BANJALUKA - Na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarska Dubica i Kozarska Dubica-Gradiška danas će na snazi biti sukcesivna obustava saobraćaja zbog prolaska učesnika Međunarodne biciklističke trke "Beograd-Banjaluka".

Riječ je o vremenskom periodu od 10.00 do 14.00 časova, saopšteno je iz Policijske uprave Prijedor.

U navedenom vremenskom periodu sukcesivna obustava saobraćaja biće na snazi i na području grada Prijedora u ulicama Jovana Raškovića, Nikole Pašića, Svetosavskoj, Uskočkoj, Vojvode Putnika, Vidovdanskoj, Meše Selimovića, Branislava Nušića i Kozarskoj, kao i na području Kozarske Dubice u ulicama Cvijićeva, Kninska, Trg Narodnih Heroja, Svetosavska, Kneza Mihajla, Mladena Stojanovića i Preobraženska.

I na dionicama pojedinih magistralnih puteva na području u nadležnosti Policijske uprave Gradiška danas će biti na snazi sukcesivna obustava saobraćaja povodom održavanja Međunarodne biklističke trke "Beograd-Banjaluka".

Obustava će trajati od 13.00 do 14.00 časova, saopšteno je iz Policijske uprave Gradiška.

Sukcesivna obustava saobraćaja biće na snazi i na području grada Gradiška, i to u ulicama Partizanska, Kozarskih brigada, Vidovdanska, Trg jevrejskih stradanja, Petra Misimovića, Trg Svetog Save, Dositejeva i Šesnaeste krajiške brigade.

Iz gradiške Policijske uprave su naveli da će saobraćaj biti obustavljen na magistralnom putu Gradiška-Banjaluka, i to na dionici Gradiška-Nova Topola.

Obustava će biti i na putu Nova Topola-Srbac na dionici Nova Topola-Gornji Kladari, kao i na lokalnom putu kroz mjesta Mali Razboj i Kukulje.

"Molimo građane za strpljenje i razumijevanje, te da u navedenom terminu koriste alternativne pravce", poručuju iz Policijske uprave.

I u centru Banjaluke danas će biti obustavljen saobraćaj zbog Međunarodne biciklističke trke, saopšteno je iz Gradske uprave.

Od 14.45 do 15.45 časova saobraćaj će biti obustavljen u Ulici Trive Amelice, na dijelu od Ulice krajiških brigada do Ulice dr Mladena Stojanovića.

Od 12.00 do 16.00 časova biće obustavljen saobraćaj u Ulici Dr Mladena Stojanovića, na dijelu od Ulice Trive Amelice do Ulice olimpijskih pobjednika, te Ulici kralja Petra Prvog Karađorđevića, na dijelu od Ulice olimpijskih pobjednika do Aleje Svetog Save.

Od 9.00 do 18.00 časova saobraćaj će biti obustavljen u Ulici kralja Petra Prvog Karađorđevića, na dijelu od Ulice Milana Tepića do Ulice Marije Bursać, a od 12.00 do 17.00 časova na dijelu od Ulice Marije Bursać do Bulevara cara Dušana.

Od 14.00 do 17.00 časova saobraćaj će biti obustavljen na dijelu od Bulevara cara Dušana do Ulice Patre, te ulicama Patre i Teodora Kolokotronisa, kao i Bulevarom cara Dušana, na dijelu od Ulice Teodora Kolokotronisa do Ulice kralja Petra Prvog Karađorđevića.

"Za vrijeme obustave, regulisanje saobraćaja i preusmjeravanje vozila vršiće pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske", navedeno je u saopštenju.

Tokom obustave saobraćaja linije javnog gradskog i prigradskog prevoza će se preusmjeriti na alternativne pravce.

Međunarodna biciklistička trka "Beograd-Banjaluka" startovala je u četvrtak, 22. aprila, sa beogradskog Trga republike, kada je krenuo karavan od 25 ekipa sa 175 takmičara iz 35 zemalja.

Trka će ove godine trajati četiri dana i podijeljena je u četiri etape: Beograd-Šabac, Obrenovac-Bijeljina, Bijeljina-Vlasenica i Prijedor-Banjaluka, pa će karavan preko Kozarske Dubice, Gradiške i Laktaša danas stići u grad na Vrbasu.