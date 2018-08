Zbog kvara putnici bez hrane i vode pet časova čekali drugi voz

BANJALUKA, DOBOJ – Tri voza, koja su saobraćala na linijama Banjaluka – Doboj, Doboj- Banjaluka i Sarajevo-Banjaluka, u četvrtak su zbog oštećenja kontaktne mreže između Dragalovaca i Stanara,stali, zbog čega su putnici koji su bili u njima, oko pet časova čekali na nastavak putovanja.

Putnici koji su bili u vozu koji je putovao iz Banjaluke kažu da su oni najgore prošli, jer je njihov voz stao na mjestu gdje nije bilo ni prodavnice, ali ni restorana u kojem bi mogli barem doručkovati.

Mladen Milićević, jedan od putnika koji je bio u ovom vozu kazao je kako su ujutro prije polaska radnici "Želeljeznica RS" pričali među sobom kako je pruga u kvaru, ali da je voz ipak krenuo.

"Između Dragalovaca i Stanara stali smo oko 8.30 časova. Čekali smo i više od pet sati na oko 40 kilometara od Doboja. Svi su bili gladni i žedni ", kazao je Milićević i naglasio da ih je najviše razočaralo to što "Željeznice RS" nisu barem poslale sutobus da preveze putnike.

Milić kaže da su putnici satima gledali da li će se pojaviti voz iz Banjaluke ili Doboja.

"Zaista je loša organizacija u "Željeznicama RS", nas je bilo 30 putnika, svi smo mogli stati u jedan bus, ali opet niko ništa nije uradio po tom pitanju", kazao je Milićević i dodao da je oko 13.15 časova došla dizel mašina koja je zakačila voz u kojem su se putnici nalazili.

Prema njegovim riječima, dizel mašina prvo je od Stanara do Prisoja dovukla talgo voz, zatim do Stanara voz u kome se on nalazio, a onda za Prisoje odvukla jutarnji voz iz Doboja za Banjaluku.

"Nakon toga smo krenuli za Doboj, gdje smo stigli oko 15:20 časova. Jedino kod putnika koji su bili u ova dva voza iz drugog smjera je pozitivno što su u Stanarima imali gdje sebi da kupe da jedu, za razliku od nas koji smo išli iz Banjaluke", kazao je Milićević.

Kako kaže, sva sreća pa u ovom vozu nije bilo male djece.

"U prosjeku, ovim vozom putujem jednom mjesečno i nikad se nije desio neki ovakav kvar. Razumijem da može kvar da se dogodi, ali ako se vidi da popravak traje duže od sat vremena, trebaju naći alternativu za putnike", zaključio je Milićević.

U "Željeznicama RS" saopštili su da je u četvrtak došlo do oštećenja kontaktne mreže između Dragalovaca i Stanara, što je izazvalo prekid saobraćaja na dionici pruge Banjaluka – Doboj, kao i to da drugi voz nisu mogli da pošalju zbog toga što je pruga bila zatvorena. Nismo dobili odgovor zašto putnici na drugi način nisu ranije zbrinuti.

"Uzrok, u skladu sa željezničkim propisima, utvrđuje nadležna komisija u kojoj učestvuju predstavnici Željeznica RS na čijoj pruzi je došlo do vanrednog događaja i Željeznica Federacije BiH koje su vlasnik talgo voza", kazali su u "Željeznicama RS".

Naglasili su da je nakon utvrđivanja oštećenja i osposobljavanja profila pruge za organizaciju saobraćaja dizel vučom, vozovi su nastavili sa prevozom putnika.