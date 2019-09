Zbog lajka "guraju" djecu u kandže pedofila

BANJALUKA - Iako nema preciznih podataka o tome koliko fotografija djece iz Republike Srpske završi na sajtovima za pedofile, takve pojave nisu rijetkost, zbog čega policija apeluje na roditelje da ne objavljuju i ne šalju slike mališana putem interneta, pogotovo one bez odjeće, jer to predstavlja veliki bezbjednosni problem.

Sezona godišnjih odmora je iza nas, ali mnogi roditelji svakodnevno na Facebooku i Instagramu objavljuju fotografije djece sa ljetovanja, na kojima su mališani nerijetko bez kupaćeg kostima. Stručnjaci u Srbiji su izračunali da od deset takvih fotografija osam završi na nekom od pedofilskih sajtova širom svijeta i to sa svim podacima, od imena, prezimena, države i grada u kojem djeca stanuju.

U Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske kažu da nemaju tačne statističke podatke o procentu fotografija djece koja dolaze u posjed izvršilaca krivičnih djela, te naglašavaju da česte objave i razmjene fotografija djece bez odjeće, od strane samih roditelja, govore o nedovoljnoj informatičkoj pismenosti stanovništva.

"Ljudi smatraju da se njima i njihovoj djeci ništa loše ne može dogoditi, ali zaboravljaju da sve što bude objavljeno na internetu može biti predmet zloupotrebe. Osobe koje objavljuju i dijele takve fotografije ne samo da viktimizuju žrtve i dovode ih u opasnost, već i sebe izlažu mogućnosti da budu predmet istrage kao izvršioci krivičnih djela u vezi sa seksualnom eksploatacijom djece", kazali su u MUP-u Republike Srpske.

Pojasnili su da veliki bezbjednosni problem predstavlja i postavljanje profilnih fotografija djece na Facebook, Instagram i Viber.

"Mnogi izvršioci krivičnih djela pronalaze i vrbuju žrtve upravo pregledom profilnih fotografija, nakon čega idu dalje u analizu i pronalaze profile djece. Žrtve često pronalaze i putem Viber grupa koje imaju više hiljada članova, jer profilna fotografija može da otkrije da li neki član ima dijete i kojeg uzrasta", pojasnili su u MUP-u za "Glas Srpske".

Dodali su da najveći broj slučajeva uznemiravanja djece dolazi od izvršilaca sa područja Republike Srpske i BiH, te Srbije, Hrvatske i Crne Gore.

"Zabilježen je i znatan broj lica iz drugih zemalja koja žrtve pronalaze i vrbuju putem igrice na internetu ili komentara na Youtube-u, a žrtve su obično djeca koja poznaju strani jezik", naveli su u MUP-u Srpske.

Da se zloupotrebe dešavaju potvrđuje i ombudsman za djecu Republike Srpske Dragica Radović, koja kaže da su im se roditelji već obraćali za pomoć.

"Na sreću takvih prijava nema mnogo, međutim da ih ne bi bilo uopšte, neophodna je prevencija. U saradnji sa MUP-om organizujemo radionice da bismo djeci skrenuli pažnju na opasnosti koje vrebaju sa interneta", navela je Radovićeva.

Ona je istakla da je nasilje putem interneta najperfidniji oblik, jer se često zna dešavati u porodičnom domu dok dijete sjedi za računarom.

"Roditelji u takvim situacijama najčešće nemaju pojma šta njihovo dijete radi, a vrlo je moguće da je izloženo nasilju", upozorila je Radovićeva.

Psiholog Saša Risojević kaže da je većina roditelja svjesna mogućih zloupotreba na internetu, ali da ih to ne sprečava u objavama fotografija.

"Ljudi imaju sve veću potrebu za pažnjom u vidu lajkova i komentara. Najgore kod tih objava je što roditelji ne traže dozvolu od svojih mališana i samim tim djetetu daju do znanja da nije važno šta ono misli i šta želi. To može dovesti do toga da ta djeca ne znaju da postave jasnu granicu u odnosu sa ljudima", rekao je Risojević.

Pored seksualne eksploatacije djece, u MUP-u Republike Srpske ističu da širok spektar opasnosti vreba korisnike na internetu.

"Česti slučajevi su razne iznude, ucjene, ugrožavanje bezbjednosti, neovlašćeno korišćenje ličnih podataka, razne prevare poput lažnih nagradnih igara, lažnih rezultata utakmica i slično", dodali su u MUP-u.