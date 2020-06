Zbog nerada Komisije Fonda za povratak 2,2 miliona KM nisu raspoređena

SARAJEVO, BANJALUKA - Komisija za izbjeglice i raseljena lica BiH, koja radi u okviru Fonda za povratak BiH, nije se sastala više od godinu i po dana, a trenutno malo više od 2,2 miliona KM zbog nerada ove komisije nisu raspoređena.

"Sagledavši ukupnu dinamiku realizacije projekata povratka i rekonstrukcije i održivog povratka putem Fonda za povratak, može se konstatovati da je ista dosta usporena", navodi se u revizorskom izvještaju Fonda za povratak BiH.

U suštini, Fond za povratak BiH trenutno radi samo na projektima koji su još ranije odobreni i onim koji se finansiraju putem međunarodnih kredita, dok su projekti povratka i rekonstrukcije koji se finansiraju sredstvima budžeta u BiH na čekanju.

"Može se konstatovati da udružena sredstva u ukupnom iznosu od 2.277.000 KM nisu raspoređena", naveli su revizori.

Bojan Ninković, direktor Fonda za povratak BiH, kaže da je tačno da se Komisija za izbjegla i raseljena lica nije sastajala u 2019. godini te da je joj je istekao i mandat.

"Fond radi i funkcioniše, ali nam je komisija veoma bitna zbog udruženih sredstava i udruženih projekata na koje opštine apliciraju. Tu je komisija veoma bitna, ona raspisuje javne pozive i donosi konačne odluke na osnovu kojih mi postupamo", rekao je Ninković za "Nezavisne".

Inače, sama Komisija za izbjeglice i raseljena lica BiH sastoji se od devet članova, od kojih su po tri iz svakog konstitutivnog naroda. Po automatizmu, članovi ove komisije su entitetski ministri nadležni za izbjegla i raseljena lica, kao i ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

"Nismo se sastajali tokom cijele prošle godine, ali mislim da je to bilo iz opravdanih razloga, jer nismo imali novog ministra koji mora biti član. Ta udružena sredstva mnogo znače za opštine koje apliciraju, jer one, recimo, konkurišu za neki projekat sa obezbijeđenih 40 ili 50 odsto sredstava i onda se njima odobre nedostajuća sredstva da se to završi", rekao je za "Nezavisne" Predrag Jović, sada već bivši član Komisije za izbjegla i raseljena lica BiH.

Prema nezvaničnim informacijama, procedura izbora novih članova Komisije za izbjegla i raseljena lica je pri kraju, a na nekoj od narednih sjednica Predsjedništvo BiH, koje je i nadležno, trebalo bi da imenuje devet novih članova čiji će prvi posao biti raspisivanje javnog poziva i podjela 2,2 miliona KM.

Kada je riječ o samom Fondu za povratak, prema revizorskom izvještaju, ukupna raspoloživa sredstva u 2019. godini za programe koji se finansiraju iz ovih izvora su 87,4 miliona KM, od čega su iz kreditnih sredstava raspoloživa sredstva u vrijednosti od 43,3 miliona KM, a iz donatorskih sredstava 44,1 milion KM.

"Od ukupno raspoloživih sredstava po ovom osnovu utrošeno je 31,5 miliona KM. Po obavljenom popisu, evidentirano stanje na računima otvorenim za realizaciju ovih projekata je 55,9 miliona KM", istakli su revizori.