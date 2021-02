Zbog niskih temperatura narandžasti meteoalarm u BiH

Zbog veoma niskih temperatura danas su u Bosni i Hercegovini upaljeni žuti i narandžasti meteoalarm.

Federalni hidrometeorološki zavod upozorio je na niske temperature, u Foči i Višegradu upaljen je narandžasti meteoalarm, a temperature bi mogle ići i do minus 15 stepeni.

Žuti meteoalarm je upaljen za Sarajevo, Mostar, Trebinje, Livno, Bihać, Banjaluku i Prijedor, gdje bi temperature mogle biti do minus devet stepeni.

Jutros u sedam najhladnije je bilo na Bjelašnici - minus 17 stepeni.

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti promjenljivo oblačno vrijeme sa puno sunčanih perioda, ali u većini predjela i dalje ledeni dan.

Tokom dana očekuje se suvo, promjenljivo oblačno i hladno vrijeme, uz manji porast temperature, na jugu i sjeveru koji stepen iznad nule, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša dnevna temperatura vazduha biće od minus pet do nula, na sjeveru lokalno i do četiri, na jugu do šest, a na planinama od minus šest stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren vjetar pretežno sjevernih smjerova, a u Hercegovini umjerena do jaka bura, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura izmjerena u sedam časova: Bjelašnica minus 17, Čemerno minus 14, Drinić minus 13, Han Pijesak minus 12, Sokolac, Bihać i Ribnik minus 10, Prijedor, Mrkonjić Grad, Šipovo, Jajce i Kalinovik minus devet, Banjaluka, Doboj, Sarajevo, Srebrenica, Livno, Tuzla i Mrakovica minus osam stepni.

U Gacku, Nevesinju i Srpcu jutros je izmjereno minus sedam stepeni, u Bijeljini, Zvorniku, Višegradu, Gradačcu i Rudom minus pet, Bileći i Foči minus tri, Trebinju minus jedan, te u Mostaru i Neumu jedan stepen Celzijusov.

Visina snježnog pokrivača na Čemernom jutros je 29 centimetara, na Han Pijesku devet, Kalinoviku četiri, Sokocu dva, te Srebrenici i Rudom jedan centimeter.