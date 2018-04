Zbog saobraćajne nezgode obustavljen saobraćaj u tunelu Vranduk

SARAJEVO - Zbog saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala četiri putnička vozila, obustavljen je saobraćaj u tunelu Vranduk, na dionici M-17 Zenica-Žepče.

Na autoputu A-1 dionici Sarajevo sjever-Lepenica zbog sanacije klizišta, saobraćaj je u tunelu Igman preusmjeren iz vozne u preticajnu traku, dok je na lokalitetu Treševine usporeno saobraćanje.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom trakom naizmjenično saobraća se na magistralnim putevima M-5 Mrkonjić Grad-Ključ i M-16 Banja Luka-Crna Rijeka, kao i na regionalnim putevima R-414 Banja Luka-Turbe i R-458 Lopare-Čelić.

Na dionicama koje prolaze kroz usjeke, kao i preko planinskih prijevoja mogući su sitniji odroni zemlje ili kamenja, pa se preporučuje pojačan oprez. Izdvajaju se putni pravci: Sarajevo-Foča, Bihać-Bosanska Krupa, Konjic-Mostar, Jajce-Banja Luka, Bugojno-Novi Travnik, Rogatica-Višegrad i Turbe-Karanovac.

Pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Rača, Pavlovića most i Bosanska Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja su do 30 minuta. Na GP Bosanski Novi-Dvor na Uni, zbog radova na mostu, sutra (10.04.) saobraćaj će biti potpuno obustavljen od 09.00 do 16.00 sati, saopšteno je iz BIHAMK-a.