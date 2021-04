Zbog srndaća završio na banjalučkoj hirurgiji

BANJALUKA - Mještani zaseoka Bojići u čelinačkoj mjesnoj zajednici Grabovac posljednjih petnaestak dana muku muče sa pomahnitalim srndaćem koji napada ljude, a najgore je prošao Goran Oroz kome je srndać nanio povrede zbog kojih je završio na banjalučkoj hirurgiji.

Oroz priča da se 15. aprila vraćao iz prodavnice u Bojićima i primijetio da neko ide za njim. On dodaje da se iznenadio kad se okrenuo i ugledao srndaća.

"Nisam imao kad ni da se čudim, jer me odmah zbomb'o u lijevu nogu. Kad sam pao, još dva puta me udario u desnu, okrenuo se i otišao, a ja sam ostao jaučući i dozivajući upomoć jer mi je krenula krv. Na sreću, čuo me jedan komšija koji me odvezao u banjalučki klinički centar, gdje su mi ušili ranu sa osam konaca", prisjeća se Oroz ovog nesvakidašnjeg slučaja u kojem je zbog srndaća završio na hirurgiji.

On ističe da je više od deset dana imao konce, kao i da se u međuvremenu obraćao na nekoliko adresa tražeći odštetu, ali da su ga samo slali sa jedne adrese na drugu.

"Prvo sam se obratio Lovačkom udruženju “Fazan” iz Čelinca, a oni su me uputili u opštinu. Kad sam došao u opštinu, rekli su mi da su oni nadležni samo za poljoprivredu. Ne znam više kome da se obratim, jer nikada nisam ni čuo za ovakav slučaj, a kamoli doživio", kaže Oroz za "Glas Srpske".

Osim na Gorana Oroza, srndać je nasrtao na lugara Radovana Vučića i na mještane MZ Grabovac Tamaru Radujković i Dobrilu Danojević, a nesvakidašnji susret sa njim imao je i iskusni lovac Radenko Momić.

"Nasipao sam put kad se pojavio srndać. Mene je teško iznenaditi u šumi, ali kad sam ga vidio, oči su mi stale od iznenađenja, jer srneća divljač bježi od ljudi. Vidio sam da se ne boji, pa sam izvadio telefon i fotografisao ga. Malo se iskakao u mojoj blizini i otišao, a tek kasnije sam čuo da sam dobro prošao i da je Goran Oroz završio sa osam konaca", kaže Momić.

On smatra da bi trebalo što prije da se odobri vanredni odstrel pomahnitalog srndaća, dok nije povrijedio još nekoga.

Predsjednik Lovačkog udruženja "Fazan" iz Čelinca Brane Pavlović kaže da će od resornog ministarstva tražiti dozvolu za vanredni odstrel.

"Ovo je nesvakidašnja situacija, jer je prava rijetkost da srndać napadne čovjeka, a nama je nekoliko ljudi prijavilo da su bili napadnuti, zbog čega ćemo tražiti vanredni odstrel", kaže Pavlović.

Odrastao među ljudima

Sekretar Lovačkog saveza Republike Srpske Živojin Lazić kaže da je vrlo vjerovatno da je srndać odrastao među ljudima, pa je kasnije pobjegao i odmetnuo se u šumu.

"Takve jedinke se ne plaše, dok srndaći koji su odrasli u šumi bježe od ljudi kao đavo od krsta", kaže Lazić.