Zbog vrućine na duža putovanja kretati rano ujutro ili kasno popodne

​BANJALUKA - Saobraćaj se jutros na putevima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ odvija nesmetano, a vozačima se preporučuje da zbog visoke dnevne temperature vazduha na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim časovima, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Režim u odvijanju saobraćaja izmijenjen je na auto-putu Gradiška-Banjaluka zbog sanacije klizišta, pa se vozačima savjetuje da voze oprezno i da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Na dionici magistralnog puta Johovac-Rudanka zbog isključivanja i uključivanja mehanizcije koja je angažovana na izgradnji auto-puta od petlje Johovac do petlje Rudanka do kraja godine dolaziće do izmjene u odvijanju saobraćaja.

Režim vožnje izmijenjen je na autoputevima Gradiška-Banjaluka zbog izgradnje naplatnih stanica "Čatrnja", "Nova Topola" i "Aleksandrovac". Planirano je da radovi traju do 30. juna.

Saobraćaj je izmijenjen na magistralnom putu Krupac-Bogatići, na području opština Istočna Ilidža i Trnovo, zbog izgradnje male hidrocentrale Krupac na rijeci Željeznici.

Izmjene u odvijanju saobraćaja aktuelne su na magistralnom putu Bileća-Podosoje zbog rekonstrukcije vodovodne mreže, na putevima na području opštine Modriča, te na regionalnim putnim pravcima Derviši-Klašnice i Obudovac-Lončari gdje je u toku izgradnja pješačkih staza.

Klizište je obustavilo saobraćaj na lokalnom putu Svodna-Brezici na području opštine Novi Grad, dok se u mjestu Strike, na lokalnom putu Gornja i Donja Piskavica, saobraća naizmjenično jednom trakom.

Zbog sanacije klizišta saobraćaj je izmijenjen na magistralnom putu Karanovac-Crna Rijeka, dok su klizišta usporila saobračaj na regionalnim putnim pravcima Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevo, Ukrina-Gornja Vijaka i Lopare-Čelić.

U Trnu je zbog oštećenja nadvožnjaka kod NIS petrol pumpe zabranjen za teretna vozila, dok ostala vozila saobraćaju jednom kolovoznom trakom.

U Banjaluci će do 2. septembra svake subote od 18.00 časova do ponedjeljka do 5.30 časova Ulica Kralja Petra Prvog Karađorđevića, od hotela "Bosna" do Ulice Marije Bursać, biti pretvorena u pješačku zonu.

Na području Banjaluke zbog izgradnje istočnog tranzita obustavljen je saobraćaj u Krfskoj ulici, na dijelu od Ulice Cara Lazara do Ulice Patrijarha Arsenija Čarnojevića. Izmjene i obustave saobraćaja aktuelne su i u drugim ulicama gdje su u toku radovi.

U FBiH je zbog radova na mostu preko rijeke Plive u Jajcu obustavljen saobraćaj na tom dijelu magistralnog puta. Za vozila mase do sedam tona alternativni pravac je Jezero-Jajce, a za vozila mase veće od sedam tona Crna Rijeka-Mrkonjić Grad.

Saobraćaj se usporeno odvija na magistralnom putu Zenica-Nemila zbog radova u tunelu Vranduk dva. Tokom dana zbog pojačane frekvencije vozila na ovoj dionici, dolazi do formiranja dužih kolona u oba smjera.

Sporije se saobraća i na ostalim dionicama na kojima se izvode radovi, kao što su putni pravci Olovo-Kladanj-Vlasenica, Srebrenik-Orašje, Semizovac-Vogošća, Stolac-Neum, Tarčin-Konjic, Ustiprača-Goražde-Ustikolina, kao i na području Ključa i Mostara.

Zbog sanacionih radova obustavljen je saobraćaj na regionalnom putu Tromeđa-Zvirovići.

Kada je riječ o graničnim prelazima, zadržavanja nema, a iz bezbjednosnih razloga i dalje je zabranjen saobraćaj za teretna vozila i autobuse na graničnom prelazu Brčko-Gunja.