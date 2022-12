Zdrave zube ima tek pet odsto djece

BANJALUKA - Potpuno zdrave zube ima svega pet odsto predškolske djece, dok je karijes prisutan kod gotovo svake trudnice u Srpskoj, a razlozi ovih poražavajućih podatka su, tvrde stručnjaci, loša ishrana i nerazvijena svijest o značaju oralne higijene.

Navedeni podaci objavljeni su u dokumentu “Program za rani rast i razvoj djece u Republici Srpskoj od 2022. do 2028. godine” koji je izradilo Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS. U njemu se navodi da istraživanja koja su sproveli Katedra za dječiju i preventivnu stomatologiju Medicinskog fakulteta u Banjaluci i Zavod za stomatologiju Srpske pokazuju da 48 odsto djece uzrasta do tri godine već ima karijes ranog djetinjstva, kao i prosječno oboljela 2,3 mliječna zuba po mališanu.

"U uzrastu od šest godina bez ijednog oboljelog mliječnog zuba je samo pet odsto djece. U navedenom uzrastu u urbanim sredinama u prosjeku bilježimo 6,3 oboljela mliječna zuba po djetetu, dok je u ruralnoj sredini to do 8,3. U razvijenim evropskim zemljama zdravlje mliječnih zuba je značajno povoljnije, gdje više od 50 odsto djece u uzrastu od šest godina ima sve zdrave zube", navodi se u dokumentu.

Istraživanje je pokazalo da o zdravlju zuba veoma malo vode računa trudnice jer je kod te kategorije stanovništva karijes prisutan kod skoro 100 odsto žena.

"Prosječno je oboljelo 15,3 zuba po trudnici u ruralnoj i nešto manje u urbanoj sredini, odnosno 14,7 zuba. Od toga više od 25 odsto zuba zahtijeva komplikovaniji oblik terapije. Samo 29,5 odsto trudnica ima zdrave desni, dok 39,5 odsto njih ima teža oštećenja potpornog aparata zuba, odnosno parodoncijuma", pokazuju istraživanja.

U dokumentu se dalje navodi da su ovi podaci veoma zabrinjavajući jer je dokazano da se bakterije koje izazivaju karijes prenose s majke na bebu.

"Oboljenja parodoncijuma u trudnoći mogu da ugroze razvoj ploda, uzrokuju prijevremene porođaje i malu tjelesnu težinu novorođenčeta. Najnovija istraživanja u Banjaluci pokazala su da djeca čije su majke tokom trudnoće i poslije porođaja imale veliki broj karioznih zuba posjeduju veliki broj oboljelih mliječnih zuba", stoji u dokumentu Ministarstva zdravlja.

Stomatolog iz Bijeljine Jelena Janjić kaže za “Glas Srpske” da je ne iznenađuju ovi podaci jer se, kako navodi, i sama svakodnevno uvjerava koliko djece, ali i odraslih ima pokvarene zube.

"Razlog takvog stanja je nedovoljno razvijena svijest roditelja o važnosti održavanja oralne higijene, ali i načinima čišćenja dječijih zubića. Roditelji su ti koji na vrijeme ne počnu da peru djeci zube i ne dovode ih redovno kod stomatologa. Cijeli naš zdravstveni sistem je tu zakazao, jer na zapadu postoje redovni stomatološki pregledi i ako ne dođete na njih, dobijete kaznu i opomenu. Na zapadu je naglasak na preventivi, a kod nas se, nažalost, liječe posljedice", kazuje ona.

Janjićeva ističe da je pogrešna ishrana još jedan od razloga navedenog stanja jer se djeci već u prvoj godini života uvode slatkiši u obroke.

"Kada se sa čestom konzumacijom slatkiša udruži i neodgovarajuća higijena, automatski imamo prvi pokvaren zub do druge godine, a ne treće ili četvrte. Plus, kod nas se djeci mnogo daju sokići, zaslađeni čajevi, naročito tokom noći na flašicu, i sve to dovolji do stvaranja karijesa", priča Janjićeva.

Prva posjeta

Jelena Janjić kaže da bi roditelji djecu trebalo da dovedu prvi put zubaru odmah nakon prvog rođendana.

"Važno je da dijete dođe dok su zubići zdravi. Najveća greška roditelja je kad dijete dovedu prvi put stomatologu sa bolom, jer ako ga zub boli kod kuće, tek će ga boljeti u ordinaciji prilikom pružanja pomoći, što će kod djece stvoriti strah i odbojnost prema stomatolozima, a to će se dalje reflektovati i u kasnijem uzrastu", upozorava Janjićeva.

