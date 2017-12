Zdravstvena inspekcija češlja apoteke u RS: Recept će biti obavezan i za brufen

BANJALUKA - Rapten K, analgin 500 mg, brufen 400 mg, rapten duo i hloramfenikol samo su neki od lijekova na kojima je naznačeno da se izdaju uz ljekarski recept, a ipak su se mogli kupiti bez recepta u apotekama. Međutim, kako "Nezavisne" saznaju, kontrole će biti rigoroznije, a zdravstvena inspekcija ima cilj da u potpunosti iskorijeni pojavu nepravilnog propisivanja i izdavanja lijekova.

Zbog toga su i poslali dopis domovima zdravlja u RS, Komori doktora medicine, Farmaceutskoj komori, kao i Komori doktora stomatologije da je došlo do izmjena Pravilnika o uslovima propisivanja i izdavanja lijeka.

"Ovim pravilnikom definisani su uslovi propisivanja i izdavanja lijekova na recept. Dio pravilnika se odnosi na obaveze doktora, a dio na obaveze magistara farmacije. Lijekove u čijem uputstvu je navedeno da se izdaju na ljekarski recept može izdati samo magistar farmacije u apoteci, na osnovu recepta doktora medicine ili doktora stomatologije. Inspektori provjeravaju, između ostalog, i da li se poštuje režim izdavanja lijekova na recept", kažu u Inspektoratu RS i navode da će u svakom slučaju kada utvrde da recept nije odgovarajući izricati novčanu kaznu doktoru koji ga je propisao, odnosno magistru farmacije koji je lijek izdao.

U slučaju da bez recepta izda lijek koji je na režimu izdavanja na recept, Zakonom o apotekarskoj djelatnosti propisana je kazna u iznosu od 3.000 do 15.000 za pravno lice, 1.000 do 3.000 za odgovorno lice i za magistra farmacije u iznosu od 500 do 1.500 KM. Takođe, kako navode u Inspektoratu RS, u ovom slučaju magistru farmacije prijeti i mjera oduzimanja licence za obavljanje djelatnosti.

U Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH kažu da je na svakom lijeku jasno propisan način izdavanja, te da su apoteke bile dužne da se pridržavaju toga, međutim ukoliko su ih neke apoteke izdavale bez recepta, to je bilo nepoštivanje propisa.

Kako su nam rekli u apotekama, nije tajna da su neke lijekove koji se svakodnevno kupuju poput brufena, raptena duo ili analgina izdavali bez recepta jer u tome nisu vidjeli nikakvu opasnost po zdravlje, dok su lijekove za pritisak ili neku drugu terapiju izdavali isključivo na recept...

"Posebno ako se radi o antibiotskim lijekovima, oni su morali imati recept. Imamo neke najave da će sve morati biti bolje regulisano i rigoroznije kada su u pitanju ti, da tako kažemo, lijekovi koji su u svakodnevnoj upotrebi, a naznačeno je da idu na recept, ali još nismo konkretno obaviješteni", kažu u jednoj banjalučkoj apoteci.

U još nekoliko apoteka potvrdili su da će doći do određenih promjena kada je u pitanju izdavanje jačih lijekova, ali nisu precizirali detalje.

"Oni lijekovi koji imaju režim izdavanja na recept pacijentima se izdaju isključivo uz recept doktora medicine ili doktora stomatologije, bez obzira na to da li lijek plaća pacijent ili troškove izdavanja snosi Fond zdravstvenog osiguranja. To se odnosi isključivo na lijekove gdje je jasno definisano da se lijek izdaje na recept", kažu iz "Moje apoteke".